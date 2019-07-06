無柄刀刃插心窩！男詭異陳屍休息站廁所　「地面湧血」民眾嚇報警

▲男子從廁所中救出時滿身是血，已經沒有生命徵象。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

地方中心／新竹報導

新竹湖口北上休息站廁所內3日發生詭異命案，一名遊客當時走進男廁中小解，卻赫見廁所門板下方縫隙有鮮血不斷湧出，嚇得急忙奔逃求救；警消到場後，由於門板已被反鎖，花了一番力氣才終於打開，但當時男子倒臥其中，已經明顯死亡，且心窩處還插著一把沒有刀柄的白刃，死狀相當恐怖。

警方初步調查，一名遊客3日下午3時許行經湖口休息站男側，卻發現廁所下方的縫隙中流出大灘鮮血，嚇得急忙報警求助。待警消破門後，發現一名男子身中4刀，身上滿是血跡，且胸口心窩處還插著一把沒有刀柄的白刃，早已經沒有氣息，經送醫搶救後仍然宣告不治身亡。

救護人員指出，男子身上共有4處刀傷，其中頸部3刀、心窩1刀，傷口約2X3大小；警方也表示，由於廁所門由內部反鎖，現場並無外力入侵跡象，研判男子輕生可能向很大，但還要釐清男子是因金錢上糾紛？抑或是感情因素、吸食毒品才會尋短。

警方說，經初步了解，死者設籍在南部，但平常皆在北部生活、工作，究竟當天為何會到湖口休息站中廁所尋短，警方一時之間仍無頭緒，僅能通知家屬到場協助釐清。

針對這起詭異的命案，湖口休息站管理員也不口拒談，當記者實地詢問「那天是否你有值班？」管理員則不斷搖頭，稱「我不知道」、「沒有沒有、無可奉告」；而行經休息站的民眾聽聞這起驚悚命案後，則直言「會有一點擔心、害怕！」

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