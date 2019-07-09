爛賭爸神隱17年！中風才出現要錢...兒心碎曝「悲傷童年」：他沒保護過我

▲一名60歲男子年輕時拋棄家庭，中風後才轉向家裡要錢，兒子向法院請求免除撫養義務。（圖／翻攝自pixabay）

地方中心／桃園報導

桃園市一名60歲男子多年前在外賭博欠債，家庭開銷全由妻子一人苦撐，夫妻倆離婚後男子也未曾支付任何費用撫養2名子女，2、3年前男子小中風，竟要求家人替他支付看護費。兒子在又氣又傷心的情況下，向法院請求免除對父親撫養義務，而男子則不多做辯解，表示沒養過小孩，同意對方請求。

根據判決書，男子兒子主張，爸媽在2002年離婚，從他有記憶以來爸爸就在外賭博欠錢，時常有人到家中討債，而父親回家不是辱罵母親，就是向她要錢，當時家裡的生活開銷、自己的學費都是媽媽支付，媽媽更一肩扛下撫養自己跟妹妹的重責大任，期間父親都不聞不問，遑論有盡到保護、教養責任。

男子兒子表示，父親2、3年前小中風，突然要求母親幫忙他支付看護費，但母親現在由妹妹照顧，自己則要扶養工作不穩定的老婆及2個年幼兒女，他們兄妹倆沒有餘力再照顧爸爸，因此向法院聲請免除對父親的扶養義務。

▲兄妹倆從未感受過父親的愛。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

男子則表示，對於兒子所說的話，他沒有什麼好辯駁的，坦言自己年輕時不學無術，雖然有讓兒子喝過奶粉，但從對方讀幼稚園起就沒繳過兒子的學費，和孩子的媽離婚快20年，想到女兒要撫養母親，兒子自己也有負債、家庭需要照顧，決定同意兒子的請求，一切交由法院裁定。

男子前妻則證稱，剛結婚時男子在做生意，但他賭博又吃檳榔，也沒有養過小孩，她只得向娘家伸手要錢養小孩，甚至一天還要給男子200元零用錢，面對娘家詢問，她所有苦水只能往肚裡吞，想辦法借錢養家，不料，男子竟還向地下錢莊借錢，導致她被威脅，「把小孩顧好，否則妳小孩會斷手斷腳」，她最後受不了才跟男子離婚。

桃園地方法院審酌，男子忽視兒女成長階段受撫養的各種需求，這種情況從孩子出生時便存在著，令子女從沒感受過天倫之愛，若要求男子兒子負擔撫養義務有失公平，因此判男子兒子免除對父親的扶養義務。

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