台電指減煤政策無章法　中市府：生煤條例4年前就實施怎不早因應

▲環保局長吳志超認為，台電不該現在還在批評地方。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

針對台電指陳台中市政府減煤主張「躁進無章法」一事，台中市政府環保局長吳志超9日表示，台中市生煤自治條例經市議會審議通過，早在2016年1月就開始實施，明定4年後也就是2020年中火應減煤4成，難道中央和台電現在才知此事？中央不及早因應、檢討，反而現在才在批評，對中部民眾太不公平。

至於台電認為市府主張中火老舊燃煤機組退場時，對全國電力僅計算新增部分，並未考量退場部分，吳志超也表示，市府對外的說明，都引用經濟部及台電長期電源開發規劃的內容，除了新增機組，也計算除役後的淨增加量，絕非台電所稱「只算增加、未算退場」。

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吳還說，不論是「備用容量率」或是「備轉容量率」，都是做為發電量是否充足的論述指標，如果依照台電說法，備用量高代表全年供需充足，但並不代表單日備轉量有餘，這種長期供電足夠，而平日供電可能不足夠的論述，脈絡呈現前後矛盾，再檢視中央對外宣稱「用電無慮」的說法？實在充滿邏輯謬誤。

吳最後強調，台中市生煤自治條例早在2016年1月26日公布，要求中火2020年減煤達40%，也就是生煤使用量降至1104萬噸，相當減少145萬瓩發電量，影響備用容量率僅約4%，換算下來，台電供電不僅充足，且有餘裕，台電應該即早規劃因應，確實履行環境保護責任，不該現在還在批評地方。