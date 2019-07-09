　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台電指減煤政策無章法　中市府：生煤條例4年前就實施怎不早因應

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲環保局長吳志超表示，盧市府抗空污比前朝更嚴苛。（圖／記者鄧木卿攝）

▲環保局長吳志超認為，台電不該現在還在批評地方。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

針對台電指陳台中市政府減煤主張「躁進無章法」一事，台中市政府環保局長吳志超9日表示，台中市生煤自治條例經市議會審議通過，早在2016年1月就開始實施，明定4年後也就是2020年中火應減煤4成，難道中央和台電現在才知此事？中央不及早因應、檢討，反而現在才在批評，對中部民眾太不公平。

至於台電認為市府主張中火老舊燃煤機組退場時，對全國電力僅計算新增部分，並未考量退場部分，吳志超也表示，市府對外的說明，都引用經濟部及台電長期電源開發規劃的內容，除了新增機組，也計算除役後的淨增加量，絕非台電所稱「只算增加、未算退場」。

請繼續往下閱讀...

吳還說，不論是「備用容量率」或是「備轉容量率」，都是做為發電量是否充足的論述指標，如果依照台電說法，備用量高代表全年供需充足，但並不代表單日備轉量有餘，這種長期供電足夠，而平日供電可能不足夠的論述，脈絡呈現前後矛盾，再檢視中央對外宣稱「用電無慮」的說法？實在充滿邏輯謬誤。

吳最後強調，台中市生煤自治條例早在2016年1月26日公布，要求中火2020年減煤達40%，也就是生煤使用量降至1104萬噸，相當減少145萬瓩發電量，影響備用容量率僅約4%，換算下來，台電供電不僅充足，且有餘裕，台電應該即早規劃因應，確實履行環境保護責任，不該現在還在批評地方。

ET快訊
18歲男高中剛畢業　錦屏溪戲水遭沖走卡石縫亡
丫頭千萬豪宅「髒到發霉」！濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光
西南風續掃雨！南高屏大雨特報又來了

關鍵字：吳志超,台電

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恆：事務長動的手

曾被冤枉醫德問題　綠島唯一女醫師陳姷頵請辭：我還會再回來

郭芷嫣「老外擦屁→霸凌加料」形象黑化　網爆台大醫畢業…真相曝光

郭芷嫣認了放話「機長餐加料」　長榮：不知聲明真偽！等待司法調查

過世嬤「菩薩要來接我了」　失智夫喚愛妻名...孫女見幸福畫面：好福報

台灣首部山林喜劇電影免費看！導演王道南、《與惡》統籌陳南宏現身映後座談

贈票／最新潮膠帶藝術特展　松菸盛大開展

白色賓士「停山路過彎處」占大半車道網罵翻　車主留言道歉了

快訊／西南風續掃雨！南高屏大雨特報又來了　「午後雨勢會更明顯」

台電指減煤政策無章法　中市府：生煤條例4年前就實施怎不早因應

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恆：事務長動的手

曾被冤枉醫德問題　綠島唯一女醫師陳姷頵請辭：我還會再回來

郭芷嫣「老外擦屁→霸凌加料」形象黑化　網爆台大醫畢業…真相曝光

郭芷嫣認了放話「機長餐加料」　長榮：不知聲明真偽！等待司法調查

過世嬤「菩薩要來接我了」　失智夫喚愛妻名...孫女見幸福畫面：好福報

台灣首部山林喜劇電影免費看！導演王道南、《與惡》統籌陳南宏現身映後座談

贈票／最新潮膠帶藝術特展　松菸盛大開展

白色賓士「停山路過彎處」占大半車道網罵翻　車主留言道歉了

快訊／西南風續掃雨！南高屏大雨特報又來了　「午後雨勢會更明顯」

台電指減煤政策無章法　中市府：生煤條例4年前就實施怎不早因應

蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

13歲老狗被丟路邊　直到發現「自己被棄養」...淚崩哭不停

探索「石碇秘境」神隱去！一日遊提案玩翻山林溪流老街

哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恆：事務長動的手

這！就是美女／鄰家女孩系實況主！想跟LULU魯魯一起環遊世界～

曾被冤枉醫德問題　綠島唯一女醫師陳姷頵請辭：我還會再回來

18歲高中畢業男...錦屏溪消暑突失蹤　搜救驚見卡石縫氣絕多時

【國民黨初選】聶建中／「可行」的國政願景　選民才會相挺

郭芷嫣「老外擦屁→霸凌加料」形象黑化　網爆台大醫畢業…真相曝光

臉書員工平均年薪超過7百萬！　能為公司創造近2千萬利潤

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

林志成4金句狂勸退！館長一回萬..

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

機師PO文　送特別餐給反罷工者

南台大雨3天！今年恐4個颱風侵..

郭芷嫣公布15張對話截圖還原真..

分手就後悔一輩子！讓前任哭哭的..

他喊：帶妳港澳3日遊！愛妻喜噴..

郭芷嫣認說加料！王浩宇挺長榮開..

三寶硬闖30秒爆尷尬！賓利哥全..

想跟館長打？林志成北上：金主出..

拼命考好大學如今為30K浮沉　..

長榮求償5.78億　工會：組團..

更多熱門

相關新聞

愛狗被台電男輾2次慘死　網氣炸肉搜

雲林西螺日前發生一起撞狗事件，廖先生投訴伯公的孫子把他養了16年的狗撞死，過程中狗狗哀嚎對方都不理會，甚至還輾過第2次，最後還把狗拖到旁邊，神情毫無悔意；事後對方嗆聲「要告就去告」，沒有任何道歉。廖先生哭著表示，「一條生命就這樣被害死了。」

二核頒獎助學金　嘉惠1136名學子

政客了解台灣核能發電？

台電首度祭好禮力推APP繳電費　電動機車等800萬大獎等你來抽

他吹冷氣電費僅171元　台電解答

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

妻騎UBike爆頭慘死！水泥車輾2次畫面曝

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

火鍋點牛五花變牛油片！店員嗆：不敢吃別點

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面