▲ 台電核二廠頒發獎助學金，嘉惠1136名萬金莘莘學子。（圖／台電核二廠提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台電公司第二核能發電廠於6日上午在北部展示館，舉行「107學年度促進電力發展營運協助金獎助學金」頒獎典禮，頒發之獎助學金組別有，身心障礙低收入戶組、一般低收入戶組、學業優秀國小組、國中組、高中職組、大專組、研究所組、才藝優秀組、家扶中心與學校共推薦之特別助學金，共計1136名金山、萬里地區莘莘學子獲獎，頒發總金額338萬元。

核二廠廠長許永輝指出，為善盡企業社會責任，落實關懷地方的經營理念，鼓勵本廠所在地、鄰接地之莘莘學子，努力向學，「促進電力發展營運協助金獎助學金」至今已歷經31個年頭，萬里、金山地區受益學生人數累計已高達3萬多人次，歷年來頒發金額已逾億元。

許廠長表示，特別期勉每位受獎同學能再接再厲、努力向學、將來出社會後能夠造福鄉梓、貢獻社會，同時也鼓勵受獎同學將來選擇職業時，報考台電也是一項很好的選擇。

基隆家扶中心代表陳老師表示，特別要感謝台電核二廠，每年都能提供助學金嘉勉清寒學子，並致贈感謝狀感謝核二廠多年來能善盡企業的責任，協助許許多多家扶中心輔導之清寒學子勤勉勵學，改變命運，服務社會。

▲ 台電核二廠頒發獎助學金，核二廠廠長許永輝（左）、基隆家扶中心代表陳老師（右）。