投訴門前坑洞沒人理！他自備蛋糕幫「坑洞慶生」...政府秒來補

實習記者陳妙津／綜合報導

美國密蘇里州男子法蘭克（Frank Sereno）家門口有個坑洞，雖然曾經投訴，相關單位卻遲遲沒有補，索性苦中作樂，歡慶坑洞「3歲生日」，還煞有其事地買了塊蛋糕擺在洞上，並插上一根數字3的蠟燭。沒想到卻意外在網路上引起熱議，相關單位也秒回覆表示會馬上派人修補。

據CNN報導，法蘭克現居密蘇里州堪薩斯城，家門前有一個深7公分、長61公分的坑洞，讓過路民眾都相當困擾，雖然他曾在今年3月向相關單位通報，申請修補，但數月過去，卻遲遲未見改善。

Complaining didn't work, so a man threw a birthday party for a pothole. Within days, the city fixed it https://t.co/OKVGmuDUWq pic.twitter.com/3l21Rk3Vom — CNN Philippines (@cnnphilippines) July 2, 2019

法蘭克靈機一動下，便決定幫坑洞慶生，「我想我能做點什麼有趣的事，每個人總是抱怨它，但這無濟於事。」他買了一塊白、藍、紅相間的小蛋糕，插上一根蠟燭後，擺在坑洞上方，辦起3歲生日趴。

▲坑洞示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）



該張照片立刻引起網友注意，同時也讓堪薩斯城公共工程部出面表示，該坑洞已經列入補修名單中，一直沒有動工的原因是因為天氣太差了，絕非故意延宕，並於數天後補好坑洞。

目前法蘭克正準備為坑洞辦一個畢業典禮，慶祝它終於被填補，也希望未來不要再有機會幫坑洞辦趴，「很高興他們來修理，但如果這是有人來修的前提條件，那很不應該。」