阿公手滑！孫女搭郵輪45m高處摔落水泥地亡　媽淒厲哭喊

▲女嬰從郵輪高處的窗邊摔出去。（圖／翻攝自推特／cathy moore）



國際中心／綜合報導

美國印第安納州一個家庭7日搭乘皇家加勒比海國際郵輪「海洋自由號」（Freedom of the Seas），打算前往加勒比旅遊。這艘郵輪當時停靠在波多黎各聖胡安一處碼頭，一名阿公在第11層甲板卻手滑，導致手中19個月大的女嬰摔出窗外死亡；女嬰的母親痛哭失聲，一名目擊者形容，她的哭聲比任何人的尖叫都慘烈。

《新聞內幕》（Inside Edition）報導，這起家庭悲劇發生在7日下午4時30分許，阿公阿內洛（Salvatore Anello）告訴警方，當時他抱著19個月大的孫女威甘得（Chloe Wiegand）靠近窗戶，原本大家都在欣賞聖胡安美景，他卻不小心失手，孩子瞬間摔出窗外。目擊者回憶，女嬰母親的哭聲非常淒厲。

Absolutely heartbreaking. A man was holding his granddaughter up to an open window on the Freedom of the Seas cruise... 由 WTOC Cyreia Sandlin 發佈於 2019年7月8日 星期一

據了解，孫女當時從150英尺（約45公尺）高處摔落在下方水泥地，送醫後仍不治身亡；她是印第安納州警察韋根（Alan Wiegand）與老婆金柏莉（Kimberly）的女兒。警方已展開調查，發現可以從郵輪內部打開窗戶。

南灣（South Bend）警局透過聲明表示，在這艱困時期，警察同仁向這家人傳達哀悼之情，希望社區居民能替他們祈禱。該家涉事郵輪發言人托里斯（Owen Torres）則告訴CBS新聞，對於這起悲劇深感痛心，已指示護理團隊提供這家人任何協助。

《紐約郵報》報導，這艘郵輪8日離開波多黎各，要前往聖馬丁島。波多黎各港務局發言人卡蒙那（José Carmona）表示，阿公當時把孫女放在窗邊；官員正調查窗戶原本是否為打開狀態。

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