郭台銘推100億身障保險基金　轟蔡英文「沒辦法照顧弱勢」

記者徐政璿／台北報導

為落實真正的平權，國民黨初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘9日舉辦「身障保險社會福利記者會」，郭台銘在會中提出政見，他主張花新台幣100億成立身障保險基金或專責保險公司，只要領有身心障礙手冊的身障朋友就可投保，未來還會讓壽險、意外險、醫療險一步一步實現，他還砲轟總統蔡英文沒辦法照顧到弱勢。

郭台銘表示，這不是慈善事業，是基本人權，這不是生意，這是社會正義，政府做不足，人權沒辦法到公平保障，這部分保險公司因為利益關係不能做，只能由政府來做，但蔡政府卻不做。

郭台銘說，這件事他考慮不到3秒鐘就決定，他要的是一個人權，他要的是平等對待，蔡政府常常在講，但蔡英文沒辦法照顧到弱勢，每次他拋出ㄧ個議題，蔡英文就回，一點都沒解決問題，他呼籲應該保障身障人士的基本人權，他當選總統立刻就做。

郭台銘表示，台灣有一群人，除了全民健保之外，不能保其他險，這些人是117萬的身障朋友，背後所代表的是117萬個家庭，佔了台灣8分之1。他們生病卻沒有醫療險，出事卻沒有意外險，甚至人走了，連壽險都沒有。

郭台銘表示，他主張花新台幣100億成立身障保險基金或專責保險公司，以團保為基礎來籌辦，只要領有身心障礙手冊就符合投保資格，「這不只是單純的保險問題，而是對身障者的人權歧視！」過去政府沒有做的讓郭台銘來做，「這不是生意，這是社會正義！」

▲國民黨總統初選參選人郭台銘身障保險社會福利記者會。（圖／記者季相儒攝）