14樓開窗通風！天降塑膠袋「廚房沾滿黃金」　他氣炸驗DNA提告

▲劉男住家的窗外掉下黃金，噴得到處都是。（圖／翻攝自《楚天都市報》，以下同）



大陸中心／綜合報導

住在大樓時，總會怕樓上鄰居丟東西下來，湖北武漢的劉姓男子住在一棟社區大樓，他日前在家休息時，卻被樓上鄰居丟下的「黃金」砸中窗戶、濺入室內，導致廚房的廚具、櫥櫃及窗物沾滿糞便，惡臭難聞。劉男表示，他已在社區發出尋人啟事，要求肇事者出面道歉、賠償，否則將對糞便做DNA檢驗進行提告。

劉男說明，他住在東湖新技術開發區某棟大樓，日前請求自己的姑姑來到家中幫忙帶小孩。他提到，姑姑日前起床煮完粥後，出門到社區中庭運動；而還躺在床上的他，突然聞到一股糞便的臭味。

劉男指出，原先以為是其他住戶傳來的味道，起床後沒有太在意，就帶著兒子到中庭玩耍，豈料姑姑回家後，卻告知他「廚房被潑了糞」。

▼劉男姑姑告知「廚房被潑糞」。



劉男回到家中檢查，發現廚房地上有一袋「裝有黃金的塑膠袋」，地面、窗戶、廚具都沾染到糞便，家中充斥著難聞的惡臭，讓他氣炸報警。

警方調查後認定，應該是15樓以上的住戶「高空拋糞」，剛好劉男家中的廚房開著窗，這袋黃金撞上窗戶後，順勢飛進廚房。劉男憤怒表示，他隨後要求社區工作人員將家中糞便清理乾淨，並將沾染糞便的廚具、容器全丟掉。

對於高空拋物的現象，劉男說，先前社區就有類似情況，但「拋糞太缺德了」，他不會就此罷休，目前已在社區內部發布通告，要求肇事者出面道歉，賠償廚具、容器等損失，否則將起訴所有住在他樓上的住戶。此外，劉男還保留了糞便樣本，想透過DNA檢驗查出源頭，「一定要讓肇事者接受懲罰，防止這樣的事情再次發生。」

▼廚房內的櫥櫃、廚具、地板都沾著糞便。

