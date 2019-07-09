USB為何不能「反插」？初代開發者自曝：都是OO的問題

▲USB。（圖／實習記者陳宥芯攝）

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近日USB的開發設計團隊Ajay Bhatt接受美國《National Public Radio》採防，被問到關於「反插」的問題，他們表示如果要創造出全球通用的規格，那「成本」絕對是第一考量，且要製造出不分正反面的連接孔，售價必須提高至少一倍以上，不利於普及和推廣。

事實上，距離第一代USB推出，已經有23年的時間，一直以來Type-A接口的設計都令民眾難以找到正確的方向插入，甚至還有人稱它為「USB悖論」。直至近年新研發的USB-C才終於做到雙面插入（俗稱盲插）的設計。雖然我們經常覺得使用USB很麻煩，不過USB在統一連接口的貢獻上卻是值得肯定的，且與更早之前的USB相比，能有50%的插入準確率已經算是一種質的飛躍了。

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Ajay Bhatt的成員表示，即使在開發初期，也要從長遠的角度看，雖然讓連接器可兩面插入會是更好的用戶體驗，但這樣需要兩倍的佈線和更多的電路，會增加成本。若是對未經證實的技術投入大成本，或許結果可能不會好，而這也是團隊的恐懼，所以必須真正注重成本。其他成員也表示，在使用串行端口和並行端口的地方相比，每個端口都是合乎邏輯的，此外，USB並非即插即用的特點，在很多線纜的環境中顯得更好。

Ajay Bhatt也對未來可能發生的事情表示，以現今的科技發展，如果我們可以讓USB變得易於翻轉，且方法也比以往更容易，甚至還可以專注於像FireWire那樣，開始更高的數據速率，舉例來說，當我們達到12MB時，FireWire的數據速率就變成100MB。

USB，全名是通用序列匯流間的匯流排（ Universal Serial Bus），具隨插即用 (Plug and Play) 的功能，讓它能不用經過繁複的安裝程序，就可任意與週邊的裝置連結，其中包括隨身碟、滑鼠、 鍵盤、掃描機等。 該產品在1995年被提出，由7個電腦與通訊工業領先的公司一同建立 USB-IF。如今隨著USB的普及和推廣，成員數一直持續不斷的增加，已變成一個非常龐大的組織。