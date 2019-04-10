USB Type-C漸成主流　可盲插、纖薄、傳輸速率快是優勢

▲USB Type-C連接埠和傳輸線。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

隨著智慧型手機發展這麼多年，手機連接埠也持續在進化，但你有沒有想過，為什麼近幾年各家手機大廠紛紛將手機連接埠改為USB Type-C嗎？就連長年來自行發展連接埠的蘋果，也將最新的iPad Pro的連接埠從原本的Lightning更改為USB Type-C，細探背後原因，「盲插」竟是主因之一。

據陸媒新浪報導，過去在智慧型手機上最流行的連接埠為「Mini USB」，共有三種型號，分別為A型、B型以及AB型，最大特點就是整體呈現帽子形狀，但隨著科技發展，Mini USB最終還是因為使用壽命過短、整體過於厚重等缺點而慘遭市場淘汰。

接班Mini USB的是「Micro USB」，其實Micro USB大致來說就是Mini USB的升級版，不管是在厚度或是使用壽命上都有不小的進步，但仍保留了類似於Mini USB的帽子形狀，接頭的上下呈現不一樣的長度。此外，Micro USB還同時支援USB1.1以及USB 2.0，並可同時擁有充電和傳輸的能力。但Micro USB仍有跟Mini USB一樣的問題，由於接頭上下兩端長度不一樣，造成盲插容易失誤，也因為大眾對於盲插的需求，最終誕生出「USB Type-C」。

USB Type-C是一款支援盲插的設備，用戶不管是正插還是反插，都可為裝置進行資料傳輸或充電，此外，USB Type-C的尺寸相當纖薄，僅有8.3*2.5mm，這讓許多電子產品能加速纖薄化，且USB Type-C因為遵循USB 3.1標準，因此能較先前產品支援更高的傳輸速率。此外，它的可拓展性也更強，HDMI、VGA或DVI它都可以支援進行傳輸。