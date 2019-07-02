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女孩們的新選擇 羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

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記者周之鼎／台北報導

羅技電子推出Pebble M350鵝卵石無線滑鼠以及輕薄簡約的MK470無線鍵鼠組，羅技過去一直深受男性消費者的喜愛，而近年來更搶攻女性市場，繼K380夢幻鍵盤後，再度推出高顏值商品吸引女性消費者目光。

羅技台灣區總經理賴明嵩表示：「科技設備應兼具舒適性與設計感，進而豐富人們的生活。羅技近期以極簡主義為主要設計風格，不同於過往較著重於性能，現在更注重產品的外觀，才讓Pebble M350以及MK470脫穎而出。」有別於過往以功能為導向、樸實的全黑內斂外型，MK470無線鍵鼠組的超薄外型時尚設計，擺脫線的束縛，隨心所欲為鍵鼠安排擺設空間，打造最簡約的辦公環境。Pebble M350受鵝卵石溫潤的觸感與造型啟發，擁有超薄輕巧的舒適手感，配備靜音按鍵與持久電力，讓無論在哪裡工作的上班族，都可以隨時隨地保持專注，獨享一個人的靜謐空間。

羅技Pebble M350無線滑鼠，仿造鵝卵石外型，採納超薄輕巧造型，讓外出的上班族們輕鬆攜帶無負擔，且在輕巧便攜之餘，羅技更打造光滑溫潤的舒適手感，減緩上班族的壓力。除此之外，以極簡主義和現代設計為靈感的Pebble M350，擁有珍珠白、玫瑰粉與石墨灰三款色系。

Pebble M350擁有雙重連接系統，可透過藍牙及小巧USB接收器，一次連接多達2台電腦，操作簡單不繁複，讓你輕鬆完成安裝。此外，Pebble M350配備的靜音按鍵與滾輪設計，保有原本滑鼠點擊的熟悉感，卻大大降低超過90% 的噪音，除了安靜、好安裝，Pebble M350還搭配了省電模式及自動睡眠功能，幫助滑鼠在無人使用時啟動省電模式，只需配備兩顆AA電池，即具高達18個月的電池壽命。

Pebble M350鵝卵石無線滑鼠將在7/3（三）下午三點於7-ELEVEN超商搶先首賣，搭配超商集點活動，集滿六點即可選擇以599元限量預購滑鼠乙隻(限量共7,200隻)，或以1,490元限量預購K380搭配Pebble M350獨家玫瑰粉藍牙鍵鼠組(限量共800組)。




 

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關鍵字：羅技,滑鼠,M350

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