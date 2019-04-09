USB直接拔免驚！微軟改預設　不再要求你「安全移除硬體」

▲過去要從電腦移除USB裝置，總要先點選「安全地移除硬體」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

過去要從電腦移除USB裝置，總要先點選「安全地移除硬體」，若不慎未經此步驟拔除USB裝置，Windows還會跳出警告，示意用戶此舉將會傷害電腦。不過這個步驟將成為歷史了！微軟在Windows 10最新版本中，將「快速移除」設為預設，未來檔案傳輸完畢後，就可直接拔除裝置囉。

微軟近期在支援頁面上宣布，Windows 10最新的1809版將將「快速移除」（Quick removal）設為預設選項，方便用戶插拔USB裝置。不過官方表示，快速移除的動作將使Windows無法緩存裝置寫入的操作，因此可能降低系統性能。但只要不是在讀寫過程中拔除裝置，就不會對電腦造成傷害。

▼使用者也可更據自身狀況更改設定。

事實上，快速移除功能早在去年10月就已推出，不過當時Windows是將「效能更好」設為預設，如今1809版更新將預設改為「快速移除」，不過右下方「安全地移除應體並退出媒體」的icon依然存在。

使用者也可更據自身狀況更改設定。在「開始」點選右鍵，選擇「磁碟管理」，在下方對應磁碟點選右鍵，選擇「內容」，在「原則」類目上即可選擇要「快速移除」還是「效能更好」。