答應運毒卻私吞「我就是不交」　男被打到腦震盪差點被活埋　

▲男子答應運毒卻食言，被打到腦震盪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市胡姓男子去年受吳姓販毒集團所託，運送毒品到韓國，結果貨未及時送達，吳某怒不可抑，強行押走胡某及王某介紹人凌虐逼供，造成全身多處受傷，甚至還恐嚇要活埋，吳某得知警察介入偵辦，只好放走2人，但威脅只能說債務糾紛，但2人還是全盤托出，台中檢方最後依妨害自由和恐嚇罪嫌起訴吳某等4名集團成員。

台中檢方表示，吳某去年透過王姓中間人，介紹胡某與趙某，5月間委由胡、趙2人負責將一批二級毒品運到韓國，但胡、趙並沒有及時送毒，吳非常不滿，邀集同夥到豐原區堵人，帶走胡某、王某及其女友。

吳某等人逼問毒品下落，但胡某和王某堅不吐實，因此痛毆胡某，造成頭、頸和背部等全身多處挫傷，甚至還腦震盪，最後連同王某女友共3人一併帶走，拘禁在西屯區一間汽車旅館。

吳某在車上又對王某恐嚇如果不說出毒品下落，就帶到山上活埋，埋到只剩露出一顆頭，當晚，販毒集團成員同夥之一陳某，在汽車旅館附近徘迴時，被警方查獲，吳某得知成員被抓，決定放走王、胡等3人，不過條件是要王、胡2人跟警方說是債務糾紛。

王、胡等人被釋放後，還是全盤托出，台中檢方最後依妨害自由及恐嚇罪嫌起訴吳某等4人。