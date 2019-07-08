「年度大戲《愛‧滋味》缺贊助」　製作人「超會演」拿錢落跑

▲謝姓男子假冒公視製作人詐騙贊助拍攝費用27萬元遭起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

有詐欺前科的謝姓男子，2017年間對外宣稱自己是公視節目製作人，以主導公視年度大戲《愛‧滋味》、以及文化部補助《將‧魂》等戲劇為由，詐騙火鍋店老闆提供場地、還找民眾募集資金，前後騙了27萬元就避不見面，被害人這才向公視查證發現，根本沒有相關戲劇拍攝計畫。台北地檢署依2個詐欺罪起訴謝男。

起訴指出，謝男在2017年12月19日晚間，向台北市某火鍋店李姓老闆謊稱，他是公共電視文化事業基金會節目製作人，與公視高層熟識，將主導公視年度大戲《愛‧滋味》，藉此向李佯稱需要借用火鍋店作為拍攝場地，並多次向李索取贊助費用，李陸續給了16萬多元，經催討拿回9萬多元。

▲被害人向公視查證才發現根本沒有謝姓男子這號人物，驚覺遭詐騙。（示意圖／視覺中國）

謝食髓知味，2018年4月間，再假籍籌拍公視《將‧魂》戲劇及舞台劇《歸‧來》、《男人花》為由，遊說吳姓民眾合作投資，並等文化部補助撥款，就可拿回投資款，謝藉此前後向吳詐騙20萬元。

因李姓火鍋店老闆和吳姓被害人事後都打電話向公視查證，發現公視根本沒有這號人物，也沒有要製播類似戲劇節目，因此先後報警提告，而公共電視文化事業基金會也因此在2018年5月間對外公告，強調公廣集團並未授權或委託任何單位製作這些節目，提醒社會大眾不要受騙上當。謝男最後被檢警緝捕到案，依詐欺罪起訴。

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