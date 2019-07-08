影／浙江杭州3人「步行」過錢塘江被捲走　目擊者大哭：怎麼辦啊

▲3名男子被浪水沖走。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）



大陸中心／綜合報導

浙江杭州7日有3名男子打算涉水渡江，但就在距離岸邊約50、60米時，被突如其來的浪水沖散捲走。救援隊成功救回兩名民眾，不過還是有1人不幸身亡。當時在岸邊的民眾看見波濤洶湧的浪潮準備襲來時，紛紛大喊「快點跑！快點！」、「還不趕緊走，到底在想甚麼」。

目擊者表示，事發於傍晚5點30分左右，當時潮水即將抵達九堡大橋，3名男子正從錢塘江中走回岸邊。據曝光的影片顯示，由於兇猛的潮水移動速度過快，就在他們距離岸邊還剩5、60米時，還是將抱在一起的他們捲走。

據救援人員說，3人中有兩人不會游泳，而會游泳的男子早已累得精疲力盡；另一名則幸運地被人救起；還有一名失蹤者，搜救後也被撈出遺體。

其中1名獲救者稱，他們數人原本打算涉水過江，剛開始江面風平浪靜，水也沒過膝蓋，但當他們走到一半時，眼看著準備襲來的潮水，來不及閃躲的他們索性在江中抱成一團，以為潮水過去就好了，沒想到後面還有一個更兇猛的浪拍打過來，一下子將3人打散，最終釀成悲劇。

此外，在岸邊的民眾見狀紛紛大喊，「快點跑！快點！」、「還不趕緊走，到底在想甚麼」，而當潮水將3人幾近淹沒時，有民眾崩潰大哭「這該怎麼辦啊」，但還是無能為力。

觀看影片請點此