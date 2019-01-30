人肉九宮格火鍋溫泉和「蔬果共浴」　網轟：沒有最噁...只有更噁！

▲不少網友覺得這個九宮格火鍋溫泉非常不衛生。（圖／翻攝自Facebook／ Bruce Lam）



大陸中心／綜合報導

創意料理？浙江杭州第一世界酒店雲曼溫泉為了迎新年，打造了一個巨型的「九宮格火鍋溫泉」，九宮格裡面分別放了滿滿的蔬菜和水果，主打遊客可以在溫泉裡享受美食，邊泡邊吃！

綜合陸媒報導，上個月該酒店才推出一個直徑5公尺的巨型「鴛鴦火鍋溫泉」，火鍋溫泉一半放生菜、菌菇、枸杞等養生佐料，另一半放滿辣椒，讓遊客可以一邊穿著泳装浸泡，一邊在火鍋池邊享用，更有酒店員工扮成「嫦娥」為顧客上菜。該酒店宣稱「鴛鴦火鍋溫泉」是暖冬的系列活動之一，讓遊客吃著這個「養生鍋」，一邊泡溫泉來消除疲勞、鬆弛筋骨。

據報導，該酒店為了迎新年，於今年1月27日又推出的進化版的「九宮格火鍋溫泉」，在每格裡頭放滿了生菜、辣椒、番茄、蘋果、香蕉等九樣蔬菜水果，而中間再架著三串豬肉串，讓遊客邊泡溫泉、邊吃豬肉串、也可以配旁邊的蔬菜水果，酒店更免費邀請眾多「屬豬」的遊客前來體驗。

這個「九宮格火鍋溫泉」引來不少網友論戰，大家都覺得這個做法非常不衛生，留言表示，「沒有最噁，只有更噁」、「真是低俗，浪費食物」、「泡完的食物怎處理？該不會撈出來賣吧」、「溫水煮豬就是這道理...」。

▲▼遊客一邊泡溫泉一邊大啖豬肉串和蔬菜水果 。（圖／翻攝自Facebook／ Bruce Lam）