天降15cm老鼠砸中她手臂　店家錢照收：沒砸碗裡、沒受傷





▲女子用餐被巨鼠砸中手臂，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



大陸中心／綜合報導

湖北武漢一名女子6日和朋友在用餐時，一隻巨鼠從天花板掉下來，更砸中她左手手臂。事後在結帳時，她提出不付錢的要求，沒想到店家拒絕並表示只願意打5折。據了解，店家拒絕「免單」的理由是，老鼠並沒有砸到桌上碗裡，更沒有砸傷人。

據《楚天都市報》報導，這名女子6日到江漢路的「味絕美蛙魚頭」餐廳聚餐，吃了約20分鐘後，天花板突然掉下一團黑色異物，並砸到她的手臂上。她一開始並未在意，只是感覺脈搏有點痛，但當她仔細一看，嚇到花容失色差點尖叫，「一隻碩大的老鼠趴在地板上一動不動。」

▲女子用餐被巨鼠砸中手臂。（圖／翻攝《楚天都市報》）



事發第一時間，女子僅要求店家換座位，而在結帳時又提出不付錢的要求。對此，店家拒絕並表示，老鼠既沒有砸到桌上碗裡，更沒有砸傷人，只願意免掉一半的餐費。最後，女子付了92元人民幣的餐費。餐廳負責人指出，整個商場常鬧鼠患，每個月他們都會請專業的防治公司進行消殺，但仍有老鼠出沒。

▲女子用餐被巨鼠砸中手臂。（圖／翻攝《楚天都市報》微博截圖，下同）



不過，《楚天都市報》微博上疑似是當事人留言說，「我們是被老鼠砸了，出去清洗回來後座位換了，但是沒有繼續吃，直接想走人才要求免單。對於這件事我們只希望店家能夠意識到安全隱患問題與服務態度問題。」



