評中美是「假朋友」關係！　北京學者：中國2023年將成為超級大國

▲閻學通始終認為，美國和大陸是「假朋友」關係。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

隨著中美貿易摩擦升級，競爭關係也越來越激烈，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通日前表示，自己過去曾寫過一篇文章名叫《中美之間的假朋友關係》，這看法到至今從未改變。他甚至還預測，大陸在2023年將能成為超級大國。

閻學通近日接受《環球時報》的專訪時表示，他認為中美之間是「假朋友」關係，到今天為止，這樣的想法都沒改變過，只不過這種「假朋友」關係變得更假了。他提到，「現在很多人都說中美關係發生了質的變化，但很少有人說出是什麼『質』，表面上講合作，實際上競爭是本質，今後仍然是這種假象」。

據《環球時報》報導，閻學通表示，從1989年以來，中美一直說雙邊關係是既有衝突又有合作，而專家認為，中美衝突加劇不在於川普，而是從歐巴馬的重返亞太戰略開始，中美戰略關係開始一點點地緊張，只不過到了川普時，讓這樣的關係加快惡化了。

▲閻學通預測，大陸在10年內將成為超級大國。（圖／記者曾俊豪攝）

至於未來中美間的戰略競爭會到什麼程度，閻學通則認為，從川普執政以來的政策看，他不太願意用戰爭手段解決問題，如果假設他執政兩任，往最壞的方面預測，可以排除中美發生直接戰爭的危險，再加上中美都有核武器，所以發生戰爭的可能性非常小。

除此之外，閻學通預測，大陸在2023年會成為超級大國。他表示，「我在2013年出了《歷史的慣性》這本書，預測中國10年內會成為超級大國，但當時很多人認為這是無稽之談，如今6年過去，現在我看到的情況是，國際社會越來越多人說，中國是超級大國。」

閻學通表示，「雖然現在還剩下13多億的中國人不認為中國是超級大國，但我覺得這是沒有問題的，只不過前提是，以中、美兩個國家會在2023年前，進一步拉大和世界其他國家的實力差距，因此也預測了2023年形成兩極格局是不可避免的。」