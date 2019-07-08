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影／打翻大自然調色盤　「中國死海」運城鹽湖現絕美空拍

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記者魏有德／綜合報導

隨著大陸連日高溫，位於山西運城的鹽湖湖水不斷蒸發，顏色也隨之發生變化。從高空鳥瞰，湖水色彩斑斕，彷彿大自然界的調色盤，也有網友將其比喻成眼影盒，近日刷爆社交軟體朋友圈。據了解，運城鹽湖是世界三大硫酸鈉型內陸鹽湖之一，人在湖中可以漂浮不沉，外界也稱之為「中國死海」。

▲山西運城鹽湖空拍。（圖／翻攝中新網）

▲山西運城鹽湖空拍。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，鹽湖分成大小不同的鹽池，在高溫作用下，池水中的礦物質產生不同變化，形成多彩繽紛的現象。運城鹽湖旅遊開發有限公司執行董事李利民表示，池水含有硫酸美及美離子，是池水呈現紅色的第一種原因。

▲豐年蝦分佈於陸地上的鹽田或鹽湖中，以藻類為食，自身營養價值也高。（圖／翻攝中新網）

▲豐年蝦分佈於陸地上的鹽田或鹽湖中，以藻類為食，自身營養價值也高。（圖／翻攝中新網）

此外，來到夏季，鹽水裡有一種紅色的「豐年蝦」，當豐年蝦聚集的地方，湖水也會呈現色調不同的紅色。至於第三種原因，李利民提到，池水裡還有杜氏鹽藻，它也是一種紅色的藻類，再加上藍藻等各種鹽水裡的特殊藻類，根據在鹽水成分裡含量的不同，就會呈現出各種的顏色。

豐年蝦分佈於陸地上的鹽田或鹽湖中，以藻類為食，對溫度、鹽度、酸鹼值及溶氧的要求極高，而且營養價值也高。此外，鹽湖雖然水質偏鹼性，環繞鹽湖數十平方公里範圍內，仍有豐富的綠色植被及動物伴生，形成自然生態圈，點綴鹽湖的繽紛色彩。

▲山西運城鹽湖空拍。（圖／翻攝中新網）

山西運城鹽湖形成於新生紀第四代喜馬拉雅構造運動時期。由於大量含鹽類的礦物質匯集在此，經過長期的沉澱蒸發，形成了天然鹽湖，距今約有5000萬年曆史。運城鹽湖雖然地處半乾旱季風氣候下，卻未曾乾涸或萎縮過，而且這裡已經生產了4000多年的民用食鹽，至今然含有非常豐富的硫酸鈉、硫酸鎂、氯化鈉等礦藏儲量。

▲鹽湖特有的比重和豐富的礦物質含量所產生的浮力，讓此地成為大陸民眾體驗「水上漂浮」的熱門景點。（圖／翻攝中新網）

▲鹽湖特有的比重和豐富的礦物質含量所產生的浮力，讓此地成為大陸民眾體驗「水上漂浮」的熱門景點。（圖／翻攝中新網）

鹽湖特有的比重和豐富的礦物質含量所產生的浮力，也讓此地成為大陸民眾體驗「水上漂浮」的熱門景點，故被稱為「中國死海」。鹽水中含有人體必需的6種巨量元素和17種微量元素，也可經由皮膚毛孔直接吸收進入體內進行調節，加快新陳代謝。
 ▲山西運城鹽湖空拍。（圖／翻攝中新網）

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