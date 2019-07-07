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北川禹羌文化交流　「大禹治水」喻兩岸：溝通取代圍堵

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▲▼海峽兩岸禹羌文化研討會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲海峽兩岸禹羌文化研討會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／四川報導

海峽兩岸禹羌文化研討會7日在四川省綿陽市北川羌族自治縣舉行，兩岸150多名專家學者參加研討會，希望透過研究大禹文化推動兩岸人文交流。台北夏氏宗親會榮譽理事長夏德威以大禹治水「疏通取代圍堵」來比喻兩岸關係，呼籲建立溝通管道，用圍堵是不會成功的。

此場研討會是「第一屆海峽兩岸大禹文化交流暨2019（己亥）年大禹誕辰祭祀典禮」的分場活動之一，由中國先秦史學會和四川省大禹研究會共同主辦。

夏德威在歡迎晚宴時談到兩岸應該弘揚大禹精神。他指出，大禹用疏導的方式，歷經13年平定洪水，時間回到現代，任何洪流，例如中美貿易，「美國用圍堵方式、關稅壁壘方式來圍堵，證明是不會成功的。」

▲▼海峽兩岸禹羌文化研討會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲兩岸超過150名專家、學者、大禹後裔出席研討會。（圖／記者曾俊豪攝）

除了中美關係，他還表示，「兩岸一家親，應該要建立溝通管道，而不是用圍堵方式，所以要發揚大禹精神，用圍堵是不會成功的。」

北川羌族自治縣縣長瞿永安則在研討會上提到，大禹文化是寶貴的精神財富，將以此次研討會為契機，充分利用好會議成果，深化大禹文化的研究交流，普及和傳承好大禹文化，推動海峽兩岸人文交流。

位於四川綿陽的北川以「大禹故里」聞名，自古以來，北川人一直視大禹為先祖聖王，時常自發舉行祭祀活動。2009年7月，北川「大禹祭祀習俗」、「禹的傳說」被列入省級非遺項目，2011年5月，「禹的傳說」被列為國家級非遺項目；2017年5月，北川地震遺址保護區則被國台辦設為「海峽兩岸交流基地」。

▲▼台北市夏氏宗親會榮譽理事長夏德威。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北市夏氏宗親會榮譽理事長夏德威。（圖／記者曾俊豪攝）

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