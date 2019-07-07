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天秤男噁喊：我想要妳　賞車21分鐘「重疊女業務」12次：想看妳脫黑絲襪

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▲彰化1名OL被男子伸鹹豬手摸臀。（圖／CFP）

▲曾男出手對花花性騷擾。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／高雄報導

高雄一名曾姓男子日前到車廠賞車，但他卻利用試乘新車時，多次對女業務員「花花」（化名）出手性騷擾，短短21分鐘就騷擾了12次，甚至還出口對她說：「想妳不穿黑絲襪給我看」、「我想要妳跟我靠在一起」，讓花花感到相當不舒服。對此，高雄地院也依違反性騷擾防治法，判曾男3月徒刑。

判決指出，曾男日前曾到某間車廠賞車，並由花花陪同試車，過程中曾男卻以要測試車子後座空間為由，將車子停到停車場裡，接著多次對花花出手性騷擾，不僅拉她手臂讓對方靠在自己身上，還幾度藉機觸摸對方臀部，並開口說：「我們重疊」、「妳可以不要穿黑絲襪嗎？我覺得自然膚色比較好看」、「喜歡女生不要穿黑絲襪這件事情，這是秘密」、「想要妳跟我靠在一起」、「我是天秤座，喜歡美的事物」。

對此，曾男辯稱，試車過程中兩人明明互動良好，並聲稱女方還有主動靠在他身上，還說花花是心急成交，才會藉故敲詐，但法官勘驗車上的行車紀錄器後發現，曾男在短短21分鐘內，曾12次將花花拉向自己，因此不採信曾男說詞，依法判他3月徒刑，得易科罰金9萬，可上訴。

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關鍵字：性騷擾,賞車

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