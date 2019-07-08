「高雄補助是所有縣市最多」陳其邁：我都鼓勵韓國瑜市政好選民就會支持

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／記者洪靖宜、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日受媒體專訪時談到參選總統的動機，他表示除了天意、民意，還包括高雄市政很多被卡。對此，行政院副院長陳其邁8日表示，「我想韓市長活在不同的世界裡面」，高雄的補助是所有的縣市裡最多的，韓市長要離開高雄，民調顯示很多高雄市民認為跟他的競選承諾相違背，「不曉得他的天意到底是什麼？」

韓國瑜受《自由時報》專訪時談到參選總統的動機，他說，除了天意、民意，還包括高雄市政很多被卡，並直言民進黨一直攻擊他，應該是最擔心國民黨派他出來選總統。

對此，陳其邁8日出席「2019台灣大未來產經趨勢高峰會」時表示，「我想韓市長活在不同的世界裡面」，高雄不管是交通、經濟的補助，都是所有縣市裡最多的，在前瞻基礎建設的計畫裡，包括捷運紅線、橘線，以及水利等建設，都非常多，「光是蔡政府3年核定的預算就2千4百多億」。

對於韓國瑜說選總統是因應天意、民意，陳其邁指出，韓市長要離開高雄，民調顯示很多高雄市民認為跟他的競選承諾相違背，「不曉得他的天意到底是什麼？」，這是讓人沒辦法猜測的東西。

陳其邁也駁斥民進黨攻擊韓國瑜的說法，他表示，「我都鼓勵他要留在高雄好好打拚，市政做得好選民就會支持，我是勸他啦，良藥苦口，他也真的是聽不下去」，韓國瑜選市長時對高雄市民有承諾，政見都還沒兌現，就馬上要離開，追到手就遺棄，當然高雄市民會覺得怨嘆，「不過我看是喚不回來，他離開高雄的心意已決，我覺得這很不好」。

陳其邁還說，韓國瑜對高雄市民講話不算話，那去選總統講話會算話嗎？高雄的問題都還沒解決，韓國瑜的方式是不是有效也有待驗證，競選承諾好像隨便講講，高雄市民很難接受。

另外，近日有高雄市民發起罷免韓國瑜連署，遭韓粉失控飆罵「去死」，挺韓與反韓民眾情緒高漲。對此，陳其邁也回應，市長是團結者，不是分裂者，所以做任何事情、講任何話、做任何決定，應該都要以高雄市民為最重要的考量。