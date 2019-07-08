竹南龍鳳港烈日千人牽罟　「倚繩分魚」承襲百年傳統

▲竹南龍鳳漁港舉辦的千人牽罟活動，許多家長帶著一家老小參加，不畏烈日體驗著海港、人文的風情。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤沙灘，7日舉辦千人「牽罟」活動，許多家長帶著全家老小參加，大家分成2排，用盡全力將魚網拖上岸，象徵傾力合作的精神下鼎力相助、漁獲量分攤，正是俗話所謂的「倚繩分魚」之意，具有和平處世及人情稠濃的哲理。

農委會漁業署副署長林國平表示，「牽罟」是希望藉此活動讓後輩們了解早期先民資源有限，為了生活認真打拼的精神，因而更能惜福與感恩；因此特地舉辦這個活動，體驗逐漸失傳的牽罟技術，也為地方觀光經濟注入活水，同時宣導保護海洋的理念。

請繼續往下閱讀...

▲▼不少小朋友是第一次體驗這個活動，當看到網內出現漁獲時，也不禁大聲歡呼。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台灣旅行者文化觀光導覽解說員蔡文興說，「牽罟」為早年漁村使用獨木舟將漁網、漁線成U字型拉至海上，岸邊的人分成兩列，一列五十至一百人，使勁拉著漁線將漁網拖上岸，所得的漁貨為眾人共享。

而竹南警分局也特別藉著這個活動宣傳，針對青少年毒品、幫派、色情及詐欺等問題，實施預防犯罪宣導，防止青少年被害或遭受利用犯罪。

▲竹南警分局也在活動現場實施預防犯罪宣導，防止青少年被害或遭受利用犯罪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警察分局表示，暑假期間青少年因無課業壓力，有較多空閒時間，易發生深夜遊蕩、流連網咖、電子遊藝場及色情、賭博等妨害青少年身心健康場所，因此結合苗栗縣龍鳳漁港牽罟活動作擴大預防犯罪宣導，提醒青少年學生及其家長共同防制青少年偏差行為及詐騙、毒品、暴力幫派、色情等各類犯罪的危害，從事正當休閒活動，不到危險水域及飆車。