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李承翰肉搏到最後！倒地痛苦喊「我沒辦法呼吸」　目擊者安撫對話曝光

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▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲25歲鐵路警察李承翰遭乘客持刀刺肚身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

地方中心／嘉義報導

25歲的鐵路警察李承翰遭逃票乘客刺肚殞命，為保護乘客安全與凶嫌肉搏，直到被刀刺入仍不放手，確認乘客安全才鬆手倒地，但肚破腸流經搶救後仍宣告不治。《ETtoday新聞雲》取得一段目擊者的口述指稱，殺警的鄭男根本不是因票務糾紛，他早已預謀殺人；而警察當時鮮血直流倒地時有向他說「我沒有辦法呼吸」，沒想到成為他生前的最後一句話。

這名目擊者表示，當時鄭嫌從第三節車廂跑到第四節車廂，開始咆哮大罵，先罵政治罵各種黨，「罵國民黨、民進黨，他幾乎所有政黨都罵」，接著罵政府和股票，「他應該是股票有虧了不少錢」，不斷幹譙非常大聲。目擊者說，「那時我是笑笑的冷眼看著他，他那時看我很不爽，有一直瞪我，也一直在咆哮，站務人員就過來。」

▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲李承翰與鄭嫌肉搏，救了全車的人。（圖／地方中心翻攝）

站務人員：我已經讓你（鄭嫌）坐到嘉義了，你還不下車，不然你是要坐到哪裡？

「他就開始和站務人員對嗆，警察就過來，他看到警察後整個情緒崩潰。」目擊者說。

鄭嫌向站務人員說：「我只不過就坐個火車而已，你也要報警，不然你要跟我輸贏？」

警察笑笑的和鄭嫌說：「阿～先下車啦，要輸贏我們先下去再輸贏，好不好？」

目擊者說，一開始鄭嫌想跟警察下去，但後來又後悔跑回來，警察追過來的時後，他當場從口袋掏出一把刀，朝警察腹部刺下去，「警察很勇敢，他已經是受傷的情況還抓住歹徒，之後大家開始把歹徒制伏，制伏後我過去幫忙把警察拉出來，因為那時警察還被歹徒困在裡面，他一直在流血，我去把他拉出來，本來想讓他坐在椅子上，但他那時候已經沒有辦法坐了，我就拉他躺在中間的走道，用包包給他當枕頭。」

▲▼勇警李承翰因公殉職。（圖／記者翁伊森攝）

▲勇警李承翰因公殉職。（圖／記者翁伊森攝）

目擊者接著說，這時站務人員提出把警察衣服解開，看是不是能幫他止血，「我就把警察衣服解開，沒想到解開後，看到他腸子已經跑出來，我就默默又把衣服蓋上去，因為我不知道該怎麼處理，然後那時候警察跟我說『我沒有辦法呼吸』，我告訴他說『你傷口不嚴重，救護車很快就來，你忍耐一下，你要加油』」。

目擊者指出，警察從頭到尾都沒有喊痛，「他非常勇敢，救了整個車廂的人，因為那個傢伙準備兩把刀，其實打算要隨機殺人，根本不是新聞上講的票務糾紛，他就是情緒崩潰，預謀要隨機殺人，那個警察真得很勇敢。」

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關鍵字：台鐵,警察,站務人員,腹部,乘客,呼吸,殺警

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