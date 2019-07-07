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李承翰7/16告別式後入祀忠烈祠…嬤還不知！嘉義設「紀念銅像」市府回應了

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▲▼ 李承翰靈堂。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲李承翰7日移靈至殯儀館，吸引各界民眾前往悼念。（圖／記者翁伊森攝，下同）

社會中心／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰處理逃票糾紛英勇殉職，遭54歲鄭姓乘客刺死，雙親幾乎每天以淚洗面，移靈至嘉義市立殯儀館後，連日來吸引各界前往悼念，16日上午將舉行的告別式，也傾向考慮人潮眾多，改至台灣燈會場址。告別式後李承翰的靈位將入祀忠烈祠，家屬已表示同意，只是高齡91歲的阿嬤至今仍不知愛孫離世，令人鼻酸。

李承翰捨身肉搏，直到被刀刺入肚子，在腹部畫出一道刀痕，導致肝臟、門靜脈、下腔靜脈血管被破裂，大量失血死亡，因公犧牲殉職，同事感嘆，他挨刀保護人民，現場民眾卻「不幫忙還錄影」，中華民國退休警總會也發起活動，號召穿白衣集結上街捍衛尊嚴、悼念李承翰，高喊「我們不捨、還我承翰」，會長耿繼文更批評「長期以來都是今天公祭明天忘記。」

事發至今4天過去，除了有重機騎士、警察等各界人士自發性送花束到鐵路警察局高雄分局嘉義派出所向他致敬，原本的靈堂僅能容納約6人，前頭更放著他生前所用的盥洗用具及拖鞋，7日館方和家屬討論後移靈至嘉義市立殯儀館停車場空地設立大型靈堂，也湧入人潮前往弔唁。

▲▼ 李承翰靈堂。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 李承翰靈堂。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 李姓員警雙親接受總統蔡英文慰問。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲李承翰雙親接受總統蔡英文慰問。（圖／記者翁伊森翻攝）

有民眾還建議，在嘉義車站為李承翰設立「銅像」紀念，鐵路警察高雄分局表示贊同，台鐵也回應，嘉義車站已經登錄為古蹟，須經嘉義市府文化局文資審議，遵照上級指示辦理。文化局則表示，由台鐵提計畫送文資審議，只要位置適當，樂觀其成。

鐵路警察局高雄分局副局長王新樹7日表示， 16日上午9時將舉辦李承翰公祭，原本市殯準備最大間祭拜廳，但考量該事件全國矚目，到時候市殯空間應無法容納，因此考量洽商借用台灣燈會場址位於啟明路及新生路口的空地，8日將和市府討論細節後決定。

內政部長徐國勇當天並前望靈堂，表示李承翰因公殉職，除了將晉升「一巡官」，另外並將進駐警察的忠烈祠，撫卹金加起來可以拿到1900多萬元，但「錢不能彌補這條年輕生命」。告別式後李承翰靈位將入祀忠烈祠，家屬已經同意，但因告別式前幾天是最煎熬的時候，且家裡91歲的阿嬤至今仍不知道愛孫已經離世。

▼李承翰告別式後將入祀忠烈祠。（圖／資料照）

▲▼ 嘉義市宗烈祠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼大批民眾也到派出所送花哀悼。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 王姓民眾前往鐵路派出所致贈奠儀，並由所方收下代為轉交李承翰家屬。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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李承翰16日告別式後入祀忠烈祠…嬤還不知！嘉義設「紀念銅像」
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關鍵字：李承翰,鐵路警察,嘉義車站,王樹新,銅像,逃票,台鐵,嘉義市政府

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