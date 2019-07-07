李承翰拚命救全車！乘客目擊殺警全程　還原現場超痛心「在我眼前躺下…」

記者趙蔡州／綜合報導

年僅25歲的鐵路警察李承翰3日為了處理糾紛，遭到54歲鄭姓男子持刀刺入腹部，緊急送醫後隔天（4日）仍傷重不治。目擊者吳先生表示，當時在就坐在第4車廂，要不是李承翰拼死肉搏救人，當時死的人可能就是自己了；他還指控鄭男預藏2把刀，根本就是有預謀殺人，完全不是補票糾紛。

吳先生表示，當時他從台南上火車後坐在第4節車廂，快到嘉義車站時聽見吵鬧聲，接著就看見鄭男從第3車廂走進第4車廂，然後又回頭往第3車廂不斷咆哮大罵，「他（鄭男）罵政黨、罵政治，然後又罵股票，他應該是股票輸很多，他可能發現我在看他，他也不爽的瞪我。」

▲當時也在第4車廂的吳姓男子出面還原現場。（圖／東森新聞）

吳先生說，鄭男看見李承翰上車後，整個情緒就更加崩潰，「他（鄭男）說我坐個火車而已，你也給我報警，不然你現在是想怎樣」，原本鄭男要跟李承翰走下火車，但中間又突然跑回第4車廂，李承翰發現後也立刻追上來，「追過來要抓他的時候，他從口袋拿出刀子來，就一刀就刺下去了。」

李承翰被刺傷腹部後仍奮力緊抓住對方，直到其他乘客合力把鄭男制伏才鬆手，由於腹部一直在流血，李承翰虛弱到無法坐穩，只好直接橫躺在走道。

▲吳先生指控鄭男根本是預謀犯案。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳先生見狀立刻拿起包包給李承翰當枕頭，「他（李承翰）倒在地上跟我說，他沒有辦法呼吸，但從頭到尾都沒有說『我好痛喔』，我就安慰說，你那個傷口不嚴重，救護車很快就來，你再忍耐一下……」、「第二天知道他過世時，當下我眼淚就掉下來，我覺得怎麼會這樣。」

警察就在眼前倒下且傷重不治，宛如電影情節卻在他眼前上演，他痛心之餘也控訴鄭男根本是預謀犯案，而非什麼補票糾紛。他說「他是有計劃性的，就是要殺人，因為一開始是列車長查票查到他，但如果沒有查到呢，歹徒當下已經是凶性大發，他可能2把刀拿出來一個一個殺啊。」

▲李承翰不幸殉職後，各界湧入許多關懷和致意，希望能透過捐款協助李承翰的家屬度過難關。（圖／翻攝臉書）

李承翰不幸殉職後，各界湧入許多關懷和致意，希望能透過捐款協助李承翰的家屬度過難關。對此，鐵路警察局高雄分局在李承翰家屬的同意下，協助辦理捐款事宜；高雄分局提供捐款資料並提醒所有人僅有此帳號，「捐款銀行：第一銀行嘉義分行，銀行代號：007，銀行戶名：張秀珍，捐款帳戶：501-50-18512」。

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