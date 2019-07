直擊Hello Kitty彩繪列車！超萌車廂全解密　車上還能唱KTV、飲料喝到飽

記者賴文萱/台北報導、攝影

台鐵局、易遊網和台灣三麗鷗共同合作打造的「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」今夏初登場,不僅外車廂滿滿都是Kitty彩繪,車内布置小從備品、大到内裝彩繪也全面更新,堪稱是環島之星有史以來最大幅度的新裝調整。《ETtoday新聞雲》這次隨車採訪,特搜出車廂最佳拍照點,並盤點出車廂上的各項有趣可愛的娛樂設施有哪些。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車外觀,以跟著 Hello Kitty 環台灣為設計理念。

●外車廂彩繪

「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」以「跟著 Hello Kitty 環台灣」為設計理念,由 Hello Kitty 化身為全台走透透的小旅人,與她最好的小熊朋友 Tiny Chum 一起搭乘環島之星玩遍台灣每個角落。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車,6節車廂外觀設計特別結合台灣在地旅遊元素。

為行銷全台旅遊特色,6節車廂外觀設計特別結合台灣在地旅遊元素,以季節花卉、台灣動物、美食小吃、戶外體驗、特色玩點和傳統文化6大主題呈現於每一節車廂,穿梭其中的 Hello Kitty 就如同稱職的導遊,陪同大家一起踏上暢遊全台的旅程。

▲不同於一般台鐵列車的座位配置,Hello Kitty環島之星彩繪列車座椅空間更寬敞。

「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」不同於一般的台鐵列車,車上共分為一般車廂、卡拉OK車廂、吧檯餐車車廂以及DIY活動餐車車廂,除了一般車廂有固定位置外,其餘各特殊車廂都是乘客可以自由走動的空間,任何享受、體驗也不用再額外付費,車上還有提供免費Wifi供旅客使用。

●一般旅客車廂

在車廂座位配置上,原本一般車廂是走道左右兩側各有2個座位,不過,環島之星的座位則為左側2個、右側1個,透過縮減座位數(52個座位縮減為33個座位),讓椅子寬度可以更加寬敞,乘客坐起來也更加舒適。

▲環島之星的座位則為左側2個、右側1個,座椅空間更舒適。

座椅部分可以自由轉向,讓坐在前後排的旅客也能夠面對面一起享受旅程,另外,列車上也附有小餐桌,在環島過程中,服務員會送上早餐、中餐、晚餐、上午茶及下午茶等,旅客可在座位上品嘗特色美食餐點。

▲▼彩繪列車上的各處巧落都充滿Hello Kitty的萌身影。

在列車內裝上,不僅頭墊巾是Kitty的圖案,行李架、廁所外門、連結走廊、手機充電區等等的小地方也全是滿滿Kitty。

▲卡拉OK車廂開放旅客歡唱一整路,每個月都會更新時下最新的歌單。

●卡拉OK車廂

卡拉OK車廂以藍天海洋為主要意象,地板採用沙灘彩繪,配上Hello Kitty乘船賞鯨的打卡裝置,呼應台灣島嶼風光,這裡也是列車上非常熱門的拍照打卡景點之一。

▲車廂以藍天海洋為主要意象,地板採用沙灘彩繪,是列車上很熱門的打卡點。

這節車廂開放時間從早上9點一直到晚上8點,想唱歌也不用特別登記,只要沒有人使用,乘客就能自行前往點歌歡唱。值得一提的是,列車上的歌單每個月都會更新一次,若以為只有很舊的老歌可以唱,那就大錯特錯了。

▲吧檯餐車車廂採明亮黃色為基調,提供旅客飲料無限暢飲喝到飽的服務。

●吧檯餐車車廂

吧檯餐車車廂採明亮黃色為基調,搭配Hello Kitty享用美食的模様,展現活潑可愛的歡樂氣氛。其中,在飲料杯套上也設計成是Kitty的圖案,讓人感覺到驚喜。

▲▼列車將販售限量的Kitty聯名商品,連飲料杯套也是Kitty圖案。

▲列車服務員會推著餐車詢問旅客要不要飲料、小點心。

基本上旅途中雖然都會有列車服務員推著餐車提供旅客飲品、小點心,但若喝不夠,旅客就可以自行前來這節車廂暢飲喝到飽。

▲超粉嫩的餐車車廂從天花板到地面全是粉紅色系,是特殊車廂中最受歡迎的。

●DIY餐車車廂

這節DIY餐車車廂可說是整列彩繪列車中,最受到旅客歡迎的車廂了。整節列車彩繪以粉紅色系作主色,粉嫩空間結合Hello Kitty 搭乘纜車和熱氣球,傳遞旅遊歡愉時光。

▲▼餐車車廂中設有許多很適合拍照打卡的地方,不小心就會殺光手機記憶體。

這節車廂主要是設計來讓旅客進行DIY手作活動,在活動課程將開放前,列車就會廣播讓旅客移動到車廂,包含拼豆、蝶谷巴特錢包、壓花鑰匙圈、飲料背帶等等,完全讓旅客免費體驗。

▲列車上有設計DIY手作活動,有興趣的旅客在聽到廣播後,就可以來這裡進行體驗。

●相關周邊商品

今年下半年將計劃推出環島之星限定 Hello Kitty 聯名商品以及只限列車上販售的獨家商品,相關文創商品預計在台鐵列車、台鐵夢工場實體店面及網路商店等通路提供選購。另外,環島之星列車也將推出 Hello Kitty 相關餐點。

▲Hello Kitty環島之星彩繪列車,連車票也特別設計成Kitty款式,共有4種票面圖案,非常值得旅客收藏。(圖/易遊網提供)

●乘車資訊

「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」自7月4日起,每天開行環島2列次,不單售車票,主要由易遊網以團體行程、自由行車票含住宿行程對外販售。針對暑假出遊需求,也有推出10大夏季行程,生態探索,夏日戲水、主題樂園、文化體驗等夏日必玩内容,詳情可上易遊網查詢(https://www.eztravel.com.tw/)。