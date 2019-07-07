　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊Hello Kitty彩繪列車！超萌車廂全解密　車上還能唱KTV、飲料喝到飽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導、攝影

台鐵局、易遊網和台灣三麗鷗共同合作打造的「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」今夏初登場，不僅外車廂滿滿都是Kitty彩繪，車内布置小從備品、大到内裝彩繪也全面更新，堪稱是環島之星有史以來最大幅度的新裝調整。《ETtoday新聞雲》這次隨車採訪，特搜出車廂最佳拍照點，並盤點出車廂上的各項有趣可愛的娛樂設施有哪些。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車外觀，以跟著 Hello Kitty 環台灣為設計理念。

請繼續往下閱讀...

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

●外車廂彩繪
「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」以「跟著 Hello Kitty 環台灣」為設計理念，由 Hello Kitty 化身為全台走透透的小旅人，與她最好的小熊朋友 Tiny Chum 一起搭乘環島之星玩遍台灣每個角落。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車，6節車廂外觀設計特別結合台灣在地旅遊元素。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

為行銷全台旅遊特色，6節車廂外觀設計特別結合台灣在地旅遊元素，以季節花卉、台灣動物、美食小吃、戶外體驗、特色玩點和傳統文化6大主題呈現於每一節車廂，穿梭其中的 Hello Kitty 就如同稱職的導遊，陪同大家一起踏上暢遊全台的旅程。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲不同於一般台鐵列車的座位配置，Hello Kitty環島之星彩繪列車座椅空間更寬敞。

「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」不同於一般的台鐵列車，車上共分為一般車廂、卡拉OK車廂、吧檯餐車車廂以及DIY活動餐車車廂，除了一般車廂有固定位置外，其餘各特殊車廂都是乘客可以自由走動的空間，任何享受、體驗也不用再額外付費，車上還有提供免費Wifi供旅客使用。

●一般旅客車廂
在車廂座位配置上，原本一般車廂是走道左右兩側各有2個座位，不過，環島之星的座位則為左側2個、右側1個，透過縮減座位數（52個座位縮減為33個座位），讓椅子寬度可以更加寬敞，乘客坐起來也更加舒適。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲環島之星的座位則為左側2個、右側1個，座椅空間更舒適。

座椅部分可以自由轉向，讓坐在前後排的旅客也能夠面對面一起享受旅程，另外，列車上也附有小餐桌，在環島過程中，服務員會送上早餐、中餐、晚餐、上午茶及下午茶等，旅客可在座位上品嘗特色美食餐點。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼彩繪列車上的各處巧落都充滿Hello Kitty的萌身影。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

在列車內裝上，不僅頭墊巾是Kitty的圖案，行李架、廁所外門、連結走廊、手機充電區等等的小地方也全是滿滿Kitty。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲卡拉OK車廂開放旅客歡唱一整路，每個月都會更新時下最新的歌單。

●卡拉OK車廂
卡拉OK車廂以藍天海洋為主要意象，地板採用沙灘彩繪，配上Hello Kitty乘船賞鯨的打卡裝置，呼應台灣島嶼風光，這裡也是列車上非常熱門的拍照打卡景點之一。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲車廂以藍天海洋為主要意象，地板採用沙灘彩繪，是列車上很熱門的打卡點。

這節車廂開放時間從早上9點一直到晚上8點，想唱歌也不用特別登記，只要沒有人使用，乘客就能自行前往點歌歡唱。值得一提的是，列車上的歌單每個月都會更新一次，若以為只有很舊的老歌可以唱，那就大錯特錯了。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲吧檯餐車車廂採明亮黃色為基調，提供旅客飲料無限暢飲喝到飽的服務。

●吧檯餐車車廂
吧檯餐車車廂採明亮黃色為基調，搭配Hello Kitty享用美食的模様，展現活潑可愛的歡樂氣氛。其中，在飲料杯套上也設計成是Kitty的圖案，讓人感覺到驚喜。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼列車將販售限量的Kitty聯名商品，連飲料杯套也是Kitty圖案。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲列車服務員會推著餐車詢問旅客要不要飲料、小點心。

基本上旅途中雖然都會有列車服務員推著餐車提供旅客飲品、小點心，但若喝不夠，旅客就可以自行前來這節車廂暢飲喝到飽。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲超粉嫩的餐車車廂從天花板到地面全是粉紅色系，是特殊車廂中最受歡迎的。

●DIY餐車車廂
這節DIY餐車車廂可說是整列彩繪列車中，最受到旅客歡迎的車廂了。整節列車彩繪以粉紅色系作主色，粉嫩空間結合Hello Kitty 搭乘纜車和熱氣球，傳遞旅遊歡愉時光。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼餐車車廂中設有許多很適合拍照打卡的地方，不小心就會殺光手機記憶體。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

這節車廂主要是設計來讓旅客進行DIY手作活動，在活動課程將開放前，列車就會廣播讓旅客移動到車廂，包含拼豆、蝶谷巴特錢包、壓花鑰匙圈、飲料背帶等等，完全讓旅客免費體驗。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲列車上有設計DIY手作活動，有興趣的旅客在聽到廣播後，就可以來這裡進行體驗。

●相關周邊商品
今年下半年將計劃推出環島之星限定 Hello Kitty 聯名商品以及只限列車上販售的獨家商品，相關文創商品預計在台鐵列車、台鐵夢工場實體店面及網路商店等通路提供選購。另外，環島之星列車也將推出 Hello Kitty 相關餐點。

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／易遊網提供）

▲Hello Kitty環島之星彩繪列車，連車票也特別設計成Kitty款式，共有4種票面圖案，非常值得旅客收藏。（圖／易遊網提供）

●乘車資訊
「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」自7月4日起，每天開行環島2列次，不單售車票，主要由易遊網以團體行程、自由行車票含住宿行程對外販售。針對暑假出遊需求，也有推出10大夏季行程，生態探索，夏日戲水、主題樂園、文化體驗等夏日必玩内容，詳情可上易遊網查詢（https://www.eztravel.com.tw/）。

ET快訊
世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！
2歲女兒被咬！他怒抓西施犬「12樓丟下」狠嗆飼主：去1樓找吧
中職史上第二人！首打席敲出安打　彭政閔生涯2000安達陣

關鍵字：台鐵,台鐵彩繪列車,環島之星,Hello Kitty彩繪列車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

空服員罷工落幕！長榮再解勞資爭議　7/15跟企業工會調解地勤訴求

長榮航空運能最快7月底全數正常　交部喊話：盼勞動法規儘速檢討

遊迪士尼掉水瓶！園方諾「找到會寄回台」　她苦等一月沒消息...放棄後結局暖爆

直擊Hello Kitty彩繪列車！超萌車廂全解密　車上還能唱KTV、飲料喝到飽

門口被貼「3行注音密碼」！他呆看10分鐘才破解　網一看秒抓亮點：太可愛

天文迷快筆記！土星10日將達「衝」　把握觀賞太陽系最美星體時機

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他怒：蛤蜊一顆200都是沙　在地人曝潛規則

台南優良教師涉性侵20年　教長心痛：絕不容許姑息或包庇

影／藏肚看不出！高二女兒懷孕8個月才曝光　老爸震驚「0責備」原因曝光逼哭網

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

空服員罷工落幕！長榮再解勞資爭議　7/15跟企業工會調解地勤訴求

長榮航空運能最快7月底全數正常　交部喊話：盼勞動法規儘速檢討

遊迪士尼掉水瓶！園方諾「找到會寄回台」　她苦等一月沒消息...放棄後結局暖爆

直擊Hello Kitty彩繪列車！超萌車廂全解密　車上還能唱KTV、飲料喝到飽

門口被貼「3行注音密碼」！他呆看10分鐘才破解　網一看秒抓亮點：太可愛

天文迷快筆記！土星10日將達「衝」　把握觀賞太陽系最美星體時機

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他怒：蛤蜊一顆200都是沙　在地人曝潛規則

台南優良教師涉性侵20年　教長心痛：絕不容許姑息或包庇

影／藏肚看不出！高二女兒懷孕8個月才曝光　老爸震驚「0責備」原因曝光逼哭網

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

「鼻口狂滲血！」牛奶製造商社長幫整理牛舍　慘遭失控乳牛撞死

孫盛希超誠實：金曲後有漲價！　「漲一點點，不敢貪心」

解婕翎新莊看80坪房...殺價200萬元遭嗆「買不起就不要買」：好兇！

網路溫度計：蔡英文「好評影響力」第199名　只贏過這個人…

世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！

對雷納德只有感謝　暴龍教頭：不能責備想回家的人

每月多繳600元水費　基隆別墅社區漏掉10座游泳池

家人苦瞞91歲嬤：拖一天是一天　承翰媽求「嚴懲兇嫌」：不然沒人敢當警察

3歲愛女學「7種才藝」　藍鈞天曝驚人教育費：一個禮拜就要3萬

生活熱門新聞

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回..

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺30..

館長時限到！林志成：8/18空..

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她..

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法..

訂62杯珍奶！國中生「扛62個..

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

颱風活躍期預測出爐　7/24指..

高二女懷孕8月才曝光　暖爸0責..

加油員跳針「找對嗎？」　老司機..

韓粉路中央跳廣場舞　路人全傻眼

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

更多熱門

相關新聞

李承翰救全車　乘客目擊殺警全程

年僅25歲的鐵路警察李承翰3日為了處理糾紛，遭到54歲鄭姓男子持刀刺入腹部，緊急送醫後隔天（4日）仍傷重不治。目擊者吳先生表示，當時在就坐在第4車廂，要不是李承翰拼死肉搏救人，當時死的人可能就是自己了；他還指控鄭男預藏2把刀，根本就是有預謀殺人，完全不是補票糾紛。

勇警李承翰倒地　痛苦喊「我沒辦法呼吸」

李承翰殉職！她淚：下輩子別當警

郭台銘承諾員警4點補救措施

鐵路勇警殉職　沈智慧：應修法讓警察合法使用槍械

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面