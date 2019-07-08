批蔡英文執政讓民主倒退嚕　朱立倫拋上任就推「二次轉型正義」

記者楊蕓／台北報導

前新北市長朱立倫8日召開「經得起檢驗的最好」記者會，批評蔡英文政府修《公投法》和《國安法》讓民主「倒退嚕」。他宣示，選上總統就要推動「二次轉型正義」，列舉蔡政府這幾年違反民主原則的修法和做為，將相關會議記錄和錄音檔公諸於世，懲處迫害民主的人，直言這才是符合公平正義的做法。

朱立倫痛批，民進黨執政後，假民主之名、戕害民主之實，她推動的轉型正義已經變成另一種摧毀民主、製造東廠、對付在野黨的工具，此外，民進黨還準備要修《國安法》，用顏色決定是否影響國家安全，並痛批民進黨修《公投法》與大選脫鉤，這是倒退嚕的做法，且反對的不只是國民黨，還包括許多民進黨前輩。

「民進黨這幾年種種作為與修法，真的是台灣民主所需嗎？」朱立倫接著表示，他上任就會推動「二次轉型正義」，第一，他會請法律專家、歷史學者成立諮詢委員會，列舉蔡政府這幾年違反民主原則的修法和做為；第二是「公布真相」，公布蔡政府決策的錄音檔與會議記錄；第三，對於違反人權、民主，違反自由法治的修法，要重新修法；第四步是「咎責」，對於長期討好執政當局、迫害民主、傷害人權的人，將他們公告並懲處，這才是真正符合公平正義的做法。

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）