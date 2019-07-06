印度出現「無子宮婦女村」！為能持續工作瘋摘子宮...最小只有20歲

▲印度鄉村婦女為了方便工作，切除子宮。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

印度農村近年來出現了「無子宮婦女村」！由於不良的衛生環境、剝削勞工的無良雇主，再加上為了養家餬口，許多婦女無奈地選擇「摘除子宮」來持續工作，不用因為經期而停工。然而，這樣決定卻讓她們造成了身體以及人生，長久且不可逆的衝擊。

據BBC報導，月經長期以來都是印度的「禁忌」，該地的人們認為正值經期的婦女是相當「不純潔」的，不但不能參加任何宗教活動，也不方便工作。位於印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）在過去的三年中，已有數千名年輕女性為此，接受手術來取出子宮，希望自己能像是「收割機」一樣，日以繼夜地工作著。

▲月經長期以來都是印度的「禁忌」。（圖／路透）



每年，來自比德（Beed）、奧斯馬納巴德縣（Osmanabad）、桑格利（Sangli）和索拉普（Solapur）地區，都有成千上萬名貧困婦女遷移到「糖帶」（the sugar belt）來收割甘蔗，但許多雇主卻不願意雇用女性，他們認為收割甘蔗是一項非常艱苦的工作，女生一定做不來，且因為「經期」影響，女性勞工可能每個月都有1至2天無法工作。

由於農村環境生活品質惡劣，許多婦女也因此染上各種婦科疾病，在種種對「女性不利」的狀態下，不少無良醫生都會建議婦女們直接「摘除子宮」來根除這些不必要的麻煩。無良醫生選擇性地隱瞞了摘除子宮會造成的後遺症，再加上農村地區女性因為貧困，並沒有受過任何教育，對於這方面知識也是一知半解，便在半脅迫下做出摘除子宮的選擇。

馬哈拉施特拉邦衛生部長辛德（Eknath Shinde）承認，在過去的三年裡，光是比德地區，就已經有4605名婦女接受了子宮切除手術。他補充，目前已經成立了一個委員會來調查相關案件。

▲印度鄉村婦女被迫切除子宮。（圖／路透）



居住於比德地區Vanjarwadi村莊裡的一名女性於受訪時表示，每年10月至3月，都會有將近80％的村民遷移到甘蔗田工作，且在村裡，已經有一半的婦女進行了子宮切除手術，大多數年紀都在40歲以下，有些甚至只有20歲而已。

這名婦女也透漏，自己也是其中一位摘除子宮的女性，自從接受手術以來，大家的健康狀況漸漸惡化，她的背部、頸部和膝蓋已經持續疼痛很久了，早上醒來時，手、臉和腳甚至還會腫起來。另一名同樣也接受子宮切除手術的女性更表示，自己時不時就會頭暈，導致無法在短時間內行走。然而，這些症狀都讓他們無法繼續在田裡工作。