廣島投核彈終結二戰…飛行員無墳墓紀念　放棄軍事榮譽只為這點

▲保羅蒂貝特生前就說不設墳墓，擔心成為反戰者的聚集地。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

1945年8月6日，美軍下令對日本廣島市、長崎市投下原子彈，成為日後日本投降、第二次世界大戰結束的主因。然而，當時負責執行核武攻擊任務的飛行員保羅蒂貝特（Paul Tibbets）在2007年1月去世，至今卻沒有墳墓讓後人紀念。

綜合外媒報導，作為一名駕駛B-29轟炸機飛行員，轟炸廣島是蒂貝特飛行生涯中最重要的任務之一，雖然當時的他是陸軍航空兵中最年輕的士兵，但卻是最有經驗的飛行員之一，他也從未質疑過這個任務的正當性。

不過在某段時期，全世界強烈反對核武，譴責當年對日本投下核彈太過殘忍。因此，蒂貝特1966從空軍退役後，就說過他死後不希望設墳墓、不舉辦葬禮，只要火化後將骨灰撒入英吉利海峽（English Channel），就是怕反戰、反核武抗議者可能會聚集於他的墳墓或紀念碑鬧事。

▲蒂貝特無法和二戰的美軍弟兄一起葬於軍人公墓內。（圖／達志影像／美聯社）

只是如此一來，蒂貝特不但無法受後人紀念，同樣也沒有辦法享受軍事榮譽，等於放棄跟弟兄們一起葬於阿靈頓國家公墓（Arlington Cemetery，美國軍人公墓）內的機會，全靠骨灰紀念他經常飛過的英吉利海峽。

雖然如此，蒂貝特仍對自己的任務引以為豪，曾在1976年德州斯航空展重現B-29轟炸行動，並批評史密森尼學會博物館（Smithsonian Institution）當初展覽多描述日本遭受核彈攻擊的痛苦，而不是日本發動戰爭的野蠻。

如今，蒂貝特的孫子也考入空軍學院，成為B-2精神式轟炸機（Spirit）的飛行員，幾乎能算是同樣戰略武器轟炸的位置，也像接手了蒂貝特的空軍精神。