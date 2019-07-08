解決惱人肌膚狀況！　網推：「地表最強」萬用修復霜

▲皮膚出狀況好煩惱，ETtoday要來街訪民眾，聽聽他們都怎麼處理！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者謝婷婷；圖／記者謝婷婷）

▲理膚寶水全面修復霜，被網友稱為「地表最強」的理膚寶水全面修復霜。

記者李彥慧／採訪報導

皮膚出狀況好煩惱，許多人容易出現皮膚乾燥脫皮，還有過敏以及出疹子、擦傷、曬傷等問題，ETtoday要來街訪民眾，聽聽他們都怎麼處理！

街訪民眾鄒小姐表示，肌膚會有泛紅乾燥的問題，嚴重的時候還會脫皮，之前看到朋友分享理膚寶水B5修復霜，一開始想說敷薄薄一層試試看，結果隔天泛紅脫皮的現象改善非常多，她用過很多品牌，還是覺得這支最好用。

▲許多人容易出現皮膚乾燥脫皮，還有過敏以及出疹子、擦傷、曬傷等問題。

廖小姐提到，她的皮膚屬於混合性肌膚，常常出油而且容易長痘痘，有一次上網看到有人在分享B5，買來試用看看，結果效果不錯，痘疤很快就不見了。林小姐說，她剛從澎湖和泰國回來，曬傷還被蚊子叮，她都擦理膚寶水B5來改善，能舒緩疼痛和蚊子咬的傷口，她的小孩紅屁屁也都有使用，現在全家人都愛用。

▲▼理膚寶水全面修復霜的成分中，含有皮膚科醫師推薦的修復成分「高濃度維生素原B5」，有助立即舒緩皮膚不適，幫助皮膚修復。

民眾口中的B5修復霜，就是被網友稱為「地表最強」的理膚寶水全面修復霜，紛紛以萬用修復神霜、救星來稱呼，不只在台灣每年狂銷20萬支，更創下全球每五秒銷售一支的記錄。好用關鍵在於成分中含有皮膚科醫師推薦的修復成分「高濃度維生素原B5」，有助立即舒緩皮膚不適，幫助皮膚修復，加上無添加香精、色素、酒精，成分溫和安全、質地保濕好吸收，全家大小、嬰幼兒都適用，堪稱包包、居家必備修復霜。

市面上琳琅滿目的肌膚產品，醫師提醒民眾，要選擇經過國際認證的產品，才能安心使用，免受肌膚問題困擾，達到事半功倍的效果！