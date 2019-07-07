　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲留學生被失蹤！　分享北韓生活遭控「間諜」關1周後驅逐出境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲留學生希格立（Alek Sigley）在北韓失蹤1週，4日平安獲釋。（圖／路透）

▲ 希格立4日平安獲釋。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

澳洲29歲學生希格立（Alek Sigley）在北韓金日成綜合大學留學，6月25日突然失蹤長達一周，據傳遭到平壤當局關押，經瑞典政府斡旋之下才獲釋並飛抵中國。北韓官媒《朝中社》日前公開有關希格立的調查報告，指控其長期在北韓從事間諜活動。

希格立在社群媒體上相當活躍，也定期為《北韓新聞》（NK News）等國際媒體撰稿。《朝中社》6日指出，一名被北韓拘留10天後驅逐出境的澳洲學生透過與外國媒體合作來進行間諜活動。該報宣稱，「調查顯示，他多次利用外國學生身分證蒐集平壤的資料及照片並進行分析，再交給《北韓新聞》及其他反北韓媒體。」

根據《北韓新聞》，希格立最近一次在該網站撰文是在4月30日，描述他在平壤的用餐經歷。《北韓新聞》出版商「韓國風險評估小組」（Korea Risk Group）執行長卡羅爾（Chad O’Carroll）發表聲明指出，「亞力克發表的6篇文章代表他與我們的合作內容。稱他以自己的名義、在2019年1月至4月間公開透明發表的文章『反國家』的說法屬虛假陳述，我們拒絕接受。」

卡羅爾進一步說明，「亞力克‧希格立的專欄文章內容廣泛且深刻，透過非政治的視角刻劃在平壤的生活。我們刊登這些文章，希望透過這些專欄向讀者展示平壤的日常生活。《朝中社》則指出，希格立已經坦承自己的「間諜行為」，且多次請求赦免，已經於4日被驅逐出境。希格立5日在日本東京表示，他安然無恙，即將恢復正常生活。

ET快訊
戰遍台北各大摩鐵！她12年「跟老闆壞壞」200次還嗆元配：我
渾身被噴臭汁還被罵「米蟲不會幫提垃圾」　清潔隊員575字心酸
直播／5參選人現身凱道！國民黨號召10萬人反鐵籠公投

關鍵字：Alek Sigley,紐澳要聞,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大媽頸部驚現3顆大黑點　下顎痛就醫才知「食肉蟲吃掉脖子」整圈變生火腿

澳洲留學生被失蹤！　分享北韓生活遭控「間諜」關1周後驅逐出境

更新／60天時限到！伊朗宣布提高濃縮鈾濃度：數小時內超越上限

批川普「無能、以恥辱結束總統生涯」　英駐美大使秘密電報外流

為拍抖音「特技跳橋」！　印度男溺水…朋友見死不救忙落跑

遭上司狂CALL「性騷擾電話」！　 她錄下自保遭判6個月+罰金110萬

下班後換個地方繼續上工！　英國10%勞動人口都在打零工淪「用完就丟」

毀滅性強震2030年前將襲加州！　專家曝關鍵：機率70％以上

日女大生遺體遭塞和菓子店冰箱！　親父預告「殺女兒」後河堤上吊

與死神擦肩15秒…美佛州氣爆「一家人才剛踏出」　轟天巨響震爛玻璃！

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

大媽頸部驚現3顆大黑點　下顎痛就醫才知「食肉蟲吃掉脖子」整圈變生火腿

澳洲留學生被失蹤！　分享北韓生活遭控「間諜」關1周後驅逐出境

更新／60天時限到！伊朗宣布提高濃縮鈾濃度：數小時內超越上限

批川普「無能、以恥辱結束總統生涯」　英駐美大使秘密電報外流

為拍抖音「特技跳橋」！　印度男溺水…朋友見死不救忙落跑

遭上司狂CALL「性騷擾電話」！　 她錄下自保遭判6個月+罰金110萬

下班後換個地方繼續上工！　英國10%勞動人口都在打零工淪「用完就丟」

毀滅性強震2030年前將襲加州！　專家曝關鍵：機率70％以上

日女大生遺體遭塞和菓子店冰箱！　親父預告「殺女兒」後河堤上吊

與死神擦肩15秒…美佛州氣爆「一家人才剛踏出」　轟天巨響震爛玻璃！

舉重奧運測試賽　陳士杰+109公斤級獲銅牌

懷疑豐原老農偷電纜！資收毒蟲「怒拔槍射左大腿」　逃24hrs住家落網

一大早就被抓去「露天洗澡」　橘貓趴水桶表情超美送！

不斷更新／反送中九龍大遊行登場　人數多可能提早出發

梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！　深夜曝「男友視角」濕身辣照

湖人樂迎新　詹皇：旅程就此開始

台中受虐女童能握手了！媽許下生日願望：能像一般孩子一樣長大

國民黨反鐵籠公投　蘇貞昌：黃鼠狼給雞拜年

評選「最受歡迎迪士尼主題曲Top10」　《阿拉丁》居然只排第七！

【生肖週運勢】7/8-14　龍龍招惹爛桃花、馬兒小心被騙錢

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

影片曝！喝酒玩「轉瓶子」3空服..

日男殺女兒塞冰箱後河堤上吊亡

少女太像亡母　遭醉父錯認性侵產..

情侶湖畔約會　驚見10巨鱷啃腐..

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭..

殺人犯蹲5年出獄…酒後「性侵6..

正式離婚　貝佐斯前妻獲1.2兆..

印度出現「無子宮婦女村」！

阿拉斯加熱浪　破紀錄高溫32℃

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

美國佛州購物中心氣爆21傷：像..

即／佛州購物中心氣爆　多人送醫

感染剛地弓形蟲　男女反應差很大

更多熱門

相關新聞

日男殺女兒塞冰箱後河堤上吊亡

日本東京今（7）日傳出一起驚悚的命案，一名18歲女大生的遺體在荒川區東尾久一家和菓子店的冰箱裡被發現。這家「菓匠木津屋」日式甜點店由死者父親所經營，而他在案發前曾告訴家人，「我砍了女兒，而我也會自殺」，此後便失聯；警方目前正調查詳細案情。

開閃光燈拍照左眼有白點！4歲兒罹眼癌

川金早就計畫好在板門店會晤

大阪倉庫爆炸陷火海　1死3重傷

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面