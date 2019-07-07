澳洲留學生被失蹤！　分享北韓生活遭控「間諜」關1周後驅逐出境

▲ 希格立4日平安獲釋。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

澳洲29歲學生希格立（Alek Sigley）在北韓金日成綜合大學留學，6月25日突然失蹤長達一周，據傳遭到平壤當局關押，經瑞典政府斡旋之下才獲釋並飛抵中國。北韓官媒《朝中社》日前公開有關希格立的調查報告，指控其長期在北韓從事間諜活動。

希格立在社群媒體上相當活躍，也定期為《北韓新聞》（NK News）等國際媒體撰稿。《朝中社》6日指出，一名被北韓拘留10天後驅逐出境的澳洲學生透過與外國媒體合作來進行間諜活動。該報宣稱，「調查顯示，他多次利用外國學生身分證蒐集平壤的資料及照片並進行分析，再交給《北韓新聞》及其他反北韓媒體。」

根據《北韓新聞》，希格立最近一次在該網站撰文是在4月30日，描述他在平壤的用餐經歷。《北韓新聞》出版商「韓國風險評估小組」（Korea Risk Group）執行長卡羅爾（Chad O’Carroll）發表聲明指出，「亞力克發表的6篇文章代表他與我們的合作內容。稱他以自己的名義、在2019年1月至4月間公開透明發表的文章『反國家』的說法屬虛假陳述，我們拒絕接受。」

卡羅爾進一步說明，「亞力克‧希格立的專欄文章內容廣泛且深刻，透過非政治的視角刻劃在平壤的生活。我們刊登這些文章，希望透過這些專欄向讀者展示平壤的日常生活。《朝中社》則指出，希格立已經坦承自己的「間諜行為」，且多次請求赦免，已經於4日被驅逐出境。希格立5日在日本東京表示，他安然無恙，即將恢復正常生活。