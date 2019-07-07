開閃光燈拍照卻右邊紅眼「左邊小白點」！　4歲女兒罹患眼癌零徵兆

The innocent photo which saved a child's life: Mother discovers her daughter, 4, after spotting a white dot on the girl's eye https://t.co/ClnGFc62ls — #aupol news (@AupolNews) 2019年7月5日

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭布里斯本（Brisbane）的媽媽海恩（Melissa Hine）之前開閃光燈替4歲女兒拍照，發現孩子的右眼在照片中出現了常見的「紅眼現象」，左眼卻沒有這種狀況，仔細看還有一顆詭異的小白點，想不到這個小白點竟然就是眼癌的元凶。

據《每日郵報》報導，海恩表示，女兒蘿拉（Lola）平時用眼並沒有任何異狀，也沒聽她說過不舒服，在偶然的狀況下從照片中發現女兒左眼怪怪的，才想說帶她到醫院檢查看看。

▲所幸機靈的媽媽發現女兒病情。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）



蘿拉本月1日被醫院確診為視網膜母細胞瘤（Retinoblastoma），這種癌症通常發生在6歲以下孩童身上。兒童眼癌信託基金（Childhood Eye Cancer Trust）首席執行長菲爾蓋特（Joy Felgate）指出，「通常視網膜母細胞瘤可以被完全醫治，不過這種癌症沒有症狀，家長實在很難察覺。」

媽媽海恩表示，蘿拉性格活潑好動，健康狀況良好，想不到一顆小白點竟揭發女兒罹癌的真相，「如果各位家長開閃光燈幫孩子拍照時，沒有出現該有的紅眼，就要趕快去醫院檢查了。」蘿拉本月12日就會進行手術，幸好有及時發現，病情尚未到不可挽救的地步，但後續仍要進行多項治療才能康復。