台青西遊記／繪本教英語　Niki老師在福州「守護童心」

記者蔡紹堅／福州報導

「老師，我的小朋友學妳的繪本，學校的英文考試可以考100分嗎？」在台灣從事英語教學工作12年的蔡佩紜5年前來到福州打拚，引入在台灣相當流行的「英文繪本教學」，但家長的一句話，卻把她徹底問倒，也決定調整原先的教學計畫，「來大陸發展，『接地氣』非常重要，我高中、大學都是在大陸就讀，但再次回到這片土地，也是感到相當陌生，有很多需要學習的。」

蔡佩紜高中以前在台中長大，因為父親在大陸經商的緣故，來到福州就讀高中，並考上廈門大學的外文系，開啟了自己的英語人生，「畢業之後我沒有直接在大陸工作，而是回到台灣，在人力銀行找了一份幼兒園英語老師的工作，後來又當了很多間英語補習班的老師，芝麻街、長頸鹿、喬登、吉得堡，幾間比較知名的我都有待過。」

有了教學經驗後，蔡佩紜起了創業的念頭，跟朋友一起開了英語補習班，不過經營一段時間後，卻發現台灣少子化的問題相當嚴重，「開業接觸到很多書商，聊天的過程中他們常告訴我，教材越來越難賣，因為學生變少，很多幼稚園都收起來了。」也就是這個契機，令蔡佩紜決定來大陸試試看，「既然台灣的環境不適合這一塊發展，那我就想，不如換一個地方，探索大陸的市場。」

時隔12年再次回到大陸，蔡佩紜感到這片土地相當陌生，「這幾年大陸的發展很快，變化也很大，我對這邊的市場完全不了解，不敢貿然創業，所以就在福州先找了一份英語補習班工作，做了一年半，對市場、學生，還有家長的需求有認識後，才決定在創業成本、試錯率都較低的福州創業，開設英語補習班。」

來到大陸開英語補習班，蔡佩紜希望能帶給學生、家長不一樣的教學內容，所以引入了台灣相當流行的「繪本教學」，但沒想到，很多家長對「繪本」卻是一頭霧水，「最一開始，家長不太清楚什麼是繪本，還以為我們是教畫畫，開美術班的，很好笑，但也很頭痛，後來就向他們解釋，繪本就是圖片比文字多的故事書，我們是用故事書來教小朋友英文。」

繪本教學在幼兒班的接受度很高，家長都樂見這種新的教學方式，可是到了小學就不一樣了，開始有家長提出質疑，最常把蔡佩紜問倒的一句話就是「小朋友學妳的故事書，學校的英文考試可以考100分嗎？」而這背後的原因，就是大陸的教育風格，蔡佩紜表示，「大陸的小學有很多小考，家長也很重視成績，所以會希望孩子來補習，學業也可以有顯著的進步，這種『應試教育』的觀念比較難突破。」

蔡佩紜解釋，繪本教學重視的是「打基礎」，以繪本為工具，帶著孩子入門，他們能學到的不只是單字、句子、文法，「舉例來講，我們會讓小朋友用話劇、說故事的方式來做成果發表，在這個過程中，小朋友們能夠學習到自信心、表達能力，並逐漸不害怕開口，甚至是喜歡英語，能勇敢的去講、去說、去運用。」

不過，家長都提出需求了，老師也只能適當的調整，蔡佩紜便在小學的課程中加入了傳統的分級制教材，「我選的教材是過去在台灣也接觸過的，跟大陸的小學課程能很好的銜接，另一方面，繪本教學也沒放掉，兩個部份都並重，給孩子更完整的教學內容。」教材調整後，家長的接受度也提高，學生也慢慢多了起來。

除了教育環境的差別，蔡佩紜認為，兩岸補教業的招生方式也有很大的不同，過去在台灣，很多都是靠家長口碑介紹，或是到學校門口發傳單，打電話約試聽，但在大陸，行銷的手段五花八門，台灣那一套很難行得通，「在這邊，很多業者會到百貨公司、商場去辦活動，增加曝光度，這在台灣是從來沒聽說過的，所以我們很難去掌握，而且這也會造成新的成本支出。」

蔡佩紜的英語補習班目前有9個班級，近70名學生，她坦言，這個數字目前還遠遠不夠，只能算是勉強打平，因此未來，她也打算多方開發，不侷限在教室，「我們現在有在做教學輸出，簡單說，就是請老師到幼兒園、一些社團等地方上課，這對我們來說也是一筆收入，還有就是，也有助我們的品牌推廣，能讓更多人認識到我們。」

雖然發展遇到一些障礙，但蔡佩紜認為，她還是會堅持下去，暫不考慮回去台灣，「現在是有點辛苦，但這邊的學生真的比較多，這是台灣很難有的條件，而且我們也算是逐漸走上軌道，再加上團隊也組成了，又有很多計畫要展開，怎麼樣都要繼續拚。」

蔡佩紜目前也是福州市台協的幹部，因此有很多想來大陸創業的台青會找她諮詢，她認為，如果是對大陸不了解的年輕人，過來創業之前，最好先學習「接地氣」，而最好的方式就是在當地找一份工作，「以我自己來說，在大陸讀過高中、大學，爸爸又是台商，對這片土地是有認識的了，可是隔了12年再回來，還是感到很陌生，更何況那些沒有來過大陸的。」

蔡佩紜還說，在就業的過程中，其實就可以一邊去做評估，衡量自己到底適不適合在這邊創業，「很多東西其實方方面面，都是需要你在當地待一段時間，花個半年、一年，才能摸索出來，這是前輩教也教不來的，都是要靠自己去經歷了之後，才會慢慢發現。」