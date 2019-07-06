高雄登革熱再增3例！「自己疫情自己救」韓粉捐錢破280萬

▲高雄市6日又新增3例登革熱病例。（圖／高雄市衛生局提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄登革熱疫情持續發燒，6日新增的3個病例都集中在三民區本和里大豐一路一帶，總病例數增至37例。衛生局表示，新增的3例都屬第四型，擴大採樣後不排除是本和里同一波社區群聚感染。如今6、7日兩天適逢「韓粉觀光日」，就有醫師與韓粉號召一起「捐錢救疫情」在打卡點募款站，光愛河黃金海岸的點上，初步統計已募得280萬元。

▲發起募款活動的黃義霖醫師。（圖／記者洪正達攝）



發起募款活動的家醫科醫師黃義霖表示，高雄市的疫情控制相較東南亞或其他太平洋國家已經相當不錯，從這裡也可以看出韓國瑜及市府團隊的努力，希望發起罷免的群眾可多想想，韓不過才上任幾個月，應該要多給一些時間。

針對新增病例，衛生局也指出，這次發病的全為本土病例，分別為高雄市第35、36、37例，居住地皆為三民區本和里大豐一路，其中第35例確診個案為7月5日本和里社區擴大採檢，與高雄市第32例確診個案本和里工作地距離約15公尺、病毒型別檢驗分型中。

另外，第36及37例為同住家人，檢驗分型為第4型，與7月3日高雄市第32例確診個案本和里工作地距離約135公尺，依據個案發病日與血清流行病學相關性研判，不排除為三民區本和里同波周邊社區群聚感染。

▲黃義霖與好友晚間在愛河搭起舞台進行募款活動。（圖／記者洪正達攝，下同）

衛生局表示，目前的防疫作為中，除每天的定期的會議報告外，也會加強動員疫情警戒範圍使用內強制孳生源檢查、懸掛高效能捕蚊燈暨噴藥滅蚊工作，目前規劃三民區群聚疫情加強防治監控至8月5日、路竹區疫情監控至7月31日、左營區疫情監控至8月2日，呼籲疫情發生地區市民全力配合防疫工作。