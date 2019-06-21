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嘉藥通過勞部就業學程全國第一　增能實務造福學子

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▲嘉南藥理大學就業學程通過17案並獲得將近1千3百萬元補助，強化在校生就業競爭力和職涯發展，以及未來順利銜接職場，將是一大福音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學就業學程通過17案並獲得將近1千3百萬元補助，強化在校生就業競爭力和職涯發展，以及未來順利銜接職場，將是一大福音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部日前公布2019學年度審核通過之就業學程計畫案，台南嘉南藥理大學計有16案實務專精課程申請獲准，加上共通核心職能課程專班，總共通過17案並獲得將近1千3百萬元補助，通過案數與補助金額傲視全國，對於強化在校生就業競爭力和職涯發展，以及未來順利銜接職場，將是一大福音。

勞動部推動的就業學程，旨在讓大學生及早認識並適應職場社會，透過計畫的執行，除輔導學生考取相關證照、參加國內外重要競賽外，也聘任業師協同教學，並提供學生企業參訪與職場體驗機會，實際接觸產業，以提升實務技能。另外，勞動部針對2019年度計畫執行對象，從過去僅以大四生為主，往下扎根擴及到大三學生，未來勢必將有更多學生因此受惠。

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▲嘉南藥理大學就業學程通過17案並獲得將近1千3百萬元補助，強化在校生就業競爭力和職涯發展，以及未來順利銜接職場，將是一大福音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥表示，學校自2003年起持續積極申請就業學程計畫，近10年通過案數高達173案，遙遙領先全國各大專校院，其中有7年更榮登全國通過案數之榜首，而獲得政府補助金額則合計超過1億元，另加學校自籌款，總經費突破1億3千萬元，也是高居全國第一；若扣除108新學年度尚未開始受理學生報名參加學程，這9年下來共有高達3,606名學生全程參訓，可謂嘉惠學子無數。

校方進一步指出，依據近8年統計，參訓學程的畢業生3個月後之就業率平均約達8成，而超過9成以上的學程共有47案，為數可觀，當中如資管、環工、粧品、醫管、觀光、生科、職安及餐旅等系開辦之學程計21案，就業率更是百分百，實施成果相當顯著亮眼，績效也頗獲政府與業界肯定。

▲嘉南藥理大學就業學程通過17案並獲得將近1千3百萬元補助，強化在校生就業競爭力和職涯發展，以及未來順利銜接職場，將是一大福音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該校這次通過的就業學程計畫，包括生物資源暨循環經濟技術、醫美芳療SPA、藥粧生技商品、食安衛生、高齡營養品與介護餐食、婚禮顧問、智慧健康照護、虛擬實境與擴增實境應用、醫療保健服務、下水道設施操作維護、智慧農業、應用空間資訊雲端、醫事行政、芳香調理創意設計，以及旅行業等領域之人才培育，相當契合市場需求，就業前景看好。

▲嘉南藥理大學就業學程通過17案並獲得將近1千3百萬元補助，強化在校生就業競爭力和職涯發展，以及未來順利銜接職場，將是一大福音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長陳鴻助表示，學校連年獲得就業學程計畫高額補助，顯見嘉藥辦學有成，讓就讀學生擁有更多絕佳的就業資源；從大一入學進來，學校就為學生安排實務課程、輔導考照實習、就業媒合等完備的一條龍式職涯發展規劃，並強調跨領域自主學習，希望學生能獲致符合產業脈動所需的競爭力與即戰實力。

陳鴻助校長說，新學年度申請通過的就業學程計畫，學門涵蓋學校五大學院各系，也與現今政府推動的5+2創新產業完全契合，未來嘉藥學生就業機會將相對增加，再搭配學校建置多項的產學合作方案，日後畢業必能與產業無縫接軌，上班即可輕鬆上手。

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關鍵字：嘉藥,勞部,就業學程,學子

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