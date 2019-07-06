丁守中拚選舉無效之訴逆轉勝　總統大選可能與柯文哲對決

圖文 / 鏡週刊



國民黨台北市長參選人丁守中認為去年11月24日大選，有公投綁大選、下午4點投票截止後仍邊開票邊投票、棄保等違法，訴請選舉無效，要求台北市長重新投票，一審台北地院認定選務有疏失但沒違法，且與疏失有關票數僅58票，不足以影響結果，判他敗訴；丁守中上訴二審，高等法院訂於7月18日上午10點首度開庭，最慢12月宣判，若丁守中逆轉勝，即有可能在明年1月11日的總統大選中搭便車重新投票。

依《選罷法》規定，全案上訴高院後，要在半年內審結，高院在6月3日收到上訴案，依法要在12月3日前宣判，屆時即確定，依法不得再上訴三審，若丁守中逆轉勝，台北市長要重新投票，可能合併與明年1月11日的總統大選同時進行，若屆時柯文哲參戰總統大選，是否仍合併舉行，將由中選會決定；但由於丁守中上訴二審的受命法官黃若美，將在8月28日調任新北地院，全案可能在8月底前審結。

丁守中去年11月在台北市長選戰中，以3,254票之差敗給柯文哲，他聲請驗票後反而輸更多，丁守中立即向台北地院提出「選舉無效」之訴，希望台北市長選舉重新投票，丁守中若能證明選務機關辦理選舉違法，且足以影響選舉結果，二者缺一不可，即能獲判勝訴。

今年5月10日台北地院一審宣判，法官認定，按《公職人員選舉罷免法》規定，4點前到達現場者，即有權投票，且邊投票邊開票，是選務不周，但不能倒因維果，認定違法。

另法官認為，丁守中所主張之違法情事中，若以有利原告方式認定，應予扣除之選票充其量為58票，沒有未超過當選人柯文哲與丁守中得票差距的3,567 票，即便全數算入丁守中得票，仍不足以影響選舉結果，判丁守中敗訴，丁守中已提出上訴。

一審雖判中選會與台北市選委會勝訴，但卻也在判決書指出，去年11月24日的選舉，選民大排長龍、耗時費力、擾民生怨，讓丁守中心生選舉不公正質疑，合議庭還引用中國文學家方孝孺的《指喻》「天下之事，常發於至微，而終為大患；始以為不足治，而終至於不可為」，勉勵選務單位應謹小慎微、事先多加防範必求周全。



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