路倒裸男傷重亡…家屬忙治喪　「本尊」現身揭發真相！

美國芝加哥一名男子4月底被人發現路倒車下,不但裸體、毫無意識,臉部明顯受到重創,經警方確認身分為貝內特(Alfonso Bennett)後,家屬同意拔管並籌辦喪禮。不料,在某次家庭聚會上,「本尊」居然活著出現,大家這時才發現,原來死者另有其人。

綜合BBC、每日郵報報導,該名受傷男子於今年4月29日送至芝加哥「慈心醫院」(Mercy Hospital)接受治療,起初被登記為「無名氏」。經過芝加哥警方調查,認定這名男子為貝內特(Alfonso Bennett),隨後通知家屬前來醫院探視。

因為傷者臉部受傷嚴重,家屬無法靠肉眼辨識男子身分;面對眼前情況,院方工作人員建議他們接受目前的狀況。最終,在家屬的同意之下,醫院把維生系統關閉。

