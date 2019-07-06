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川普再批聯準會：他們搞不清楚在做什麼！降息機率低美股收黑

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▲▼G20峰會，川普舉辦記者會。（圖／路透社）

▲川普再度開砲嗆聯準會。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普一向與聯邦準備理事會（Fed）不睦，5日他再度開嗆，認為聯準會做事不稱職，一直不調降利率，無法刺激經濟。而美國勞工部公布6月份就業報告，表現亮眼，但市場認為降息可能性減低，美股三大指數收盤時皆小幅下跌。

川普在白宮受訪時向記者表示，「要是我們有個會降息的聯準會，我們會像火箭船一樣起飛，現在我們支付過多的利息，非常沒必要，但我們的聯準會不知道他們自己在做什麼」。川普先前多次批評過聯準會，還曾大罵「聯準會瘋了」。

即使飽受總統批評，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一如往常未多加理會，他在上個月強調，Fed不會受到短期政治壓力的影響。

美國勞工部也公布了6月的就業報告，一共新增了22萬4000個就業機會，大幅超越預期，川普表示，「真的出乎意料的好，我們的經濟表現真的很棒，我為此感到高興。」而因應這項數據，投資人認為本月聯準會降息的可能性下降，華爾街股市早盤下跌。

美股道瓊工業指數終場下跌43.88點或0.16%收在26922.12點；標普指數下跌5.41點或0.18%，收報2990.41點；那斯達克指數下跌8.438點或0.10%，收在8161.793點。

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關鍵字：聯準會,美股,華爾街,川普,北美要聞

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