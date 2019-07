6萬人湧芝加哥碼頭看煙火！突有人丟鞭炮喊「有槍」　萬人尖叫奔逃畫面曝光

▲芝加哥國慶煙火秀發生踩踏意外。(圖/翻攝自Twitter/@worldnewsevery)



國際中心/綜合報導

美國芝加哥為歡度國慶,特別在當地海軍碼頭(Navy Pier)施放煙火,沒想到卻在表演結束後,竟發生了鬥毆衝突,有3人遭刺傷。另外還有人惡作劇朝著人群丟擲小型鞭炮,讓現場民眾誤以為有人開槍,開始四處逃竄,造成16人在奔跑中被踩傷。芝加哥警方表示,這兩起意外都發生在進行安檢的安全區外,目前也正在調查兩起意外的兇嫌。

Reports of multiple people shot and stabbed at the Navy Pier in #Chicago during #4thOfJuly celebrations.

pic.twitter.com/OvmqDaN1Gn