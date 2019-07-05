6萬人湧芝加哥碼頭看煙火！突有人丟鞭炮喊「有槍」　萬人尖叫奔逃畫面曝光

▲芝加哥國慶煙火秀發生踩踏意外。（圖／翻攝自Twitter／@worldnewsevery）



國際中心／綜合報導

美國芝加哥為歡度國慶，特別在當地海軍碼頭（Navy Pier）施放煙火，沒想到卻在表演結束後，竟發生了鬥毆衝突，有3人遭刺傷。另外還有人惡作劇朝著人群丟擲小型鞭炮，讓現場民眾誤以為有人開槍，開始四處逃竄，造成16人在奔跑中被踩傷。芝加哥警方表示，這兩起意外都發生在進行安檢的安全區外，目前也正在調查兩起意外的兇嫌。

Reports of multiple people shot and stabbed at the Navy Pier in #Chicago during #4thOfJuly celebrations.

pic.twitter.com/OvmqDaN1Gn — World News (@worldnewsevery) 2019年7月5日

芝加哥警方發言人阿利奧托（Rocco Alioto）表示，當時海軍碼頭估計約有6萬多人，卻突然有人大喊「有槍」後，傳來一陣爆炸聲響，導致眾人開始向外奔跑推擠，造成至少16人遭踩傷送醫。其中一名傷者表示，「當時的狀況非常混亂！」他在人群中與家人走散，直到45分鐘後才在市中心外找到人。

另外在當地時間晚間10點左右，當時煙火剛施放結束，一群少年卻在安檢區外發生了鬥毆事件，其中一名15歲的男孩腋下遭刺傷，另外一名14歲男孩則是手臂與肋骨的地方遭刺，還有一名30歲的男子的臉部與手臂也有刀傷，但他表示沒有參與鬥毆，目前三人都被送往醫院並無大礙，警方也正在釐清案情。