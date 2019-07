波音737 Max接連墜毀　「最安全飛機」奪走他全家人：我很孤單

▲圖為波音(Boeing)737 MAX機型飛機停在停機坪 。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

「我失去妻子卡羅爾(Carole),以及3名孩子萊恩(Ryan)、凱利(Kelly)以及魯比(Ruby),我也失去了岳母,很孤單。」一名男子保羅(Paul Njorogre)落寞說著,衣索比亞航空302號班機3月起飛後墜毀,當時造成157人死亡,他也痛失心愛的家人,他再也看不見孩子們的面孔。

《英國廣播公司》(BBC)報導,保羅現在住在朋友家,他不敢回自己家,想起小孩們的鞋仍在大廳,他就難以承受,因此必須等待親戚幫他整理屋內,「我永遠不會回去。」他質疑的是,為什麼波音737 MAX 8客機會接連出事。

去年10月,印尼獅航(Lion Air)610號班機墜毀,機上189人全數罹難;今年3月,衣索比亞航空302號班機墜毀,兩次失事客機都是波音737 MAX 8。初步報告顯示,兩次事件中同樣都有飛行控制系統出錯的問題。如今,罹難家屬想問,為何第一次出事後,波音沒有禁飛該型號。

"I lost my wife Carole, my three children Ryan, Kelly and Ruby and I also lost my mum-in-law. I feel so lonely"https://t.co/LD2hXXdnAV