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週休熱到爆！西南風連吹到下週　花東「過山沉降」高溫破36度

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風影響，全台依舊是「白天炎熱午後雷陣雨」的天氣型態，花東因焚風關係可能會出現36度以上高溫，週末出遊要記得防曬、攜帶雨具。

中央氣象局表示，今(6)日西南風持續影響，中南部地區降雨機率較高，有陣雨或雷雨，南部地區易有大雨或局部豪雨發生，北部地區則可能有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲的天氣，但午後還是有局部短暫雷陣雨的機率，並留意局部大雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

溫度方面，各地高溫大約30-34度，中午前後天氣較悶熱，台東及花東縱谷西南風過山沉降增溫，有局部焚風發生的機率，氣象局也針對花東地區發佈高溫資訊，提醒該地區將會出現36度以上高溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，週末(6、7日)兩天，「西南季風」持續輸送低層水氣至台灣附近；迎風面的西南部，因地形抬升，有局部陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫雨的機率；午後對流發展，有局部的雷陣雨，中部地區及北台灣鄰近山區機率較高。不排除「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對花東發佈高溫資訊。

大氣偏暖，白天未降雨時，天氣很悶熱，「過山沉降」更會在花東縱谷及東南部造成高溫。今(6)日北部氣溫約在25至35度、中部24至34度、南部24至34度、東部24至37度。

吳德榮表示，下週一(8日)至週四(11日) 「西南季風」的型態持續；迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨；午後對流發展，亦有局部的雷陣雨。隨著「大氣不穩定度」的變化，期間的雨量有大有小、發生「劇烈天氣」的機率有高有低。不過，整段期間大氣是偏不穩定的，還是要持續注意氣象局的特報。由於盛行西南季風，大氣偏暖，白天未降雨時，天氣都很悶熱。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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