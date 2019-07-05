「無夏區」的拉薩64年來首次「進入夏天」　連續5天氣溫超22℃

▲西藏。（圖／記者黃泊川攝）

大陸中心／綜合報導

西藏自治區多地今年6月以來日最高氣溫破歷史極值。拉薩市從6月25日至29日連續5日平均氣溫超過22℃，首次達到了大陸氣候季節劃分的夏季標準，標誌著自1955年大陸有氣象記錄以來首次「成功進入夏天」。6月西藏月平均氣溫為13.7℃，較常年值偏高1.3℃。

據《新華社》報導，大陸氣象行業標準《氣候季節劃分》對四季的判定標準規定，當連續5天大於或等於22℃，以第一個大於或等於22℃的日期作為夏季起始日。

據氣象監測資料顯示，從6月23日開始，拉薩日平均氣溫突破22℃，從6月25日至29日連續5日平均氣溫分別為22.4℃、22.5℃、22.7℃、22.8℃、22.7℃，達到了氣象定義上的夏天標準。這意味著拉薩進入夏季，入夏日期為6月23日。

拉薩、貢嘎、尼木、加查4地6月24日最高氣溫分別達到30.8℃、31.0℃、30.1℃、32.6℃，均突破當地有氣象記錄以來的歷史年極大值。

西藏自治區氣候中心副主任石磊表示，拉薩在短期內出現氣溫達到入夏標準的情況屬異常現象，但不具有普遍性，仍屬於氣候季節劃分的無夏區，「在氣候變暖的大背景下，確有可能出現短期的個別城市氣溫達到入夏標準的情況。」

▲▼西藏拉薩自1955年來首次進入夏天。（圖／記者黃泊川攝）