南部3縣市大雨特報！西南風連吹7天　「白天悶熱午後雷陣雨」

▲受到西南風影響，氣象局針對台南、高雄、屏東3縣市發佈大雨特報。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風影響，氣象局針對台南、高雄、屏東3縣市發佈大雨特報。氣象專家吳德榮提醒慎防劇烈天氣發生，透露到下週四(11日)都是這樣的天氣型態。

中央氣象局預報員官欣平表示，今(5)日西南風影響，南部地區降雨機率持續偏高，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區中午之前大致維持多雲可見陽光的天氣，西半部地區偶爾有些飄雨的可能，主要還是午後有局部雷陣雨。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

溫度方面，各地高溫大約32-35度，中午前後天氣悶熱，其中台東及花東縱谷西南風過山沉降增溫，有局部焚風發生的機率，氣象局也針對花東發佈高溫資訊，提醒民眾注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(5)日台灣附近盛行西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣；迎風面的西南部，因地形抬升，有局部陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫雨的機率；午後對流發展，有局部陣雨或雷雨，主要在中部地區及北台灣鄰近山區附近。有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率。

▲雷達回波圖。

吳德榮表示，週末(6、7日)兩天，西南風持續輸送低層水氣至台灣附近；迎風面的西南部，因地形抬升，有局部陣雨或雷雨，其他地區亦有受影響的機率；午後對流發展，更會加大雨勢。下週一(8日)至週四(11日)西南風影響的型態持續，「大氣偏暖，故整期白天未降雨時，天氣都很悶熱。」