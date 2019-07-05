西南風吹不停！中、南部「不穩天氣連7天」　一張圖看懂雨怎麼下

記者胡順惠／台北報導

從今（5）日開始，台灣受到西南風影響，挾帶南海輸送來的低層水氣，各地有局部陣雨或雷雨的機率。氣象局表示，這樣的天氣型態會持續到11日，南部地區有不定時降雨，其他地區都是午後雷陣雨，下雨時天氣舒適、沒下雨時天氣悶熱，全台高溫介於32至35度，出門要記得補充水分。

▲未來4天降雨區域。（圖／翻攝自臉書粉專天氣風險）

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氣象局預報員林定宜表示，西南風影響到11日，南部有不定時降雨，有豪雨發生機率，其他地區都是午後雷陣雨，今日從雨量最大出現在台南市七股，從0時累積至17時約64毫米，再來則是屏東力里約59毫米，雨量沒有前兩天大，北部則只有零星降雨。

▲目前台灣天氣受西南風影響。（圖／氣象局）

林定宜指出，梅雨鋒面已經遠離台灣，接下來則要持續觀察是否有熱帶性低氣壓產生，不過未來一兩周都沒有觀察到颱風跡象。他說，台灣這一兩周都是受到西南風影響，中南部比較容易下雨，其他地區則是午後短暫雷陣雨，全台高溫介於32至35度，低溫25至27度。

氣象局提醒，6日中部以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖、澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率；東部（縱谷）及東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也指出，週末中、南部持續有雨，未來一週天氣都大致相同，西南風吹的沒完沒了，只是有強弱的差別，中部、南部清晨至上午，沿海、平地有短暫陣雨，下午至晚間天氣相對穩定，無雨時感受悶熱；北部、東部上午多雲時晴，天氣同樣悶熱，午後有雷陣雨，但主要集中在山區，平地或市區偶陣雨。