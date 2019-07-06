快訊／石碇山區關懷之家大火2死3傷　屋主被嗆醒急逃出

▲石碇關懷之家大火，警消在屋內救出5人，但其中2人經搶救後仍不幸罹難。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市石碇區南勢坑一處4層樓建築物，6日凌晨1時許，突然傳出火警。據悉，當時裡面住有5名男子，其中屋主在睡夢中聞到濃煙後，急忙從屋內逃出並報警，而其餘4人則來不急逃生受困屋內，警消獲報後趕抵現場拉出水線救火，並將受困屋內的4人救出，但其中2人到院前失去呼吸心跳，經急救後仍然不治。

據了解，這棟建築物為台北靈糧堂石碇禱告園，也是基督教得勝關懷之家，平時有收容更生人教友。火災發生當時，有5人分別住在屋內的3、4樓，其他樓層並無人居住。最先逃出的屋主表示，平時住在2樓客房的他，昨天因為建物整修的緣故，就搬往3樓去。

屋主還表示，當時是被濃煙所嗆醒，然後就立即順著屋外的鐵欄杆，往下爬到2樓遮陽板，再從遮陽板上跳下來，而下來後，就看到2樓的4個窗戶都有火了，並不清楚為何會起火，他也趕緊打電話向人求救。

警消獲報後迅速趕抵現場拉水線滅火，並摸黑上樓要救出受困的其他4人，火勢很快就被撲滅，消防人員也在建物4樓找到4名受困的人員，將他們分別救出後，送往新店慈濟醫院、新店耕莘醫院、台北萬芳醫院及汐止國泰醫院急救，其中2人到院前已無呼吸心跳，經醫護人員奮力搶救，最後仍然不幸罹難。

新北市消防局第四大隊大隊長蕭力愷表示，7月6日新北消防局接獲報案，在石碇區有一處住宅發生火警，該建物為一宗教團體用途，消防人員獲報後，立即派遣35輛各式救災車輛、5輛救護車及89名人力支援，抵達現場後立即拉出水線滅火，現場一共救出5名民眾，其中2人到院前呼吸心跳停止，另外3名則是意識清楚被送往醫院接受給氧治療。這場火警總共燃燒面積粗估大約20平方公尺，目前火勢都已經熄滅，詳細起火原因火調人員正在調查中。

▲▼事發地點就在石碇深山上的一處關懷之家，消防人員出動大批人力前往支援。（圖／記者趙永博攝）



▲最先逃出屋內的屋主，被救護人員預防性送往醫院觀察，並給氧治療。（圖／記者趙永博攝）

▲消防人員在火場內找尋是否有殘留火點。（圖／記者趙永博攝）