6男1女潛水上岸少了男大生！母望海淚喊「孤魂野鬼不要抓走他」

記者柯沛辰／綜合報導

虎科大20歲吳姓男大生4日下午跟著3名潛水教練及其他潛客，搭船到象鼻岩外海約0.4海浬處潛水，不料直到一行人回程上岸後，才發現男大生沒有回來，嚇得趕緊報案。事後，警消展開海陸空搜尋，遲遲沒有斬獲，但母親不放棄希望，到場捻香喊話「快回來讓海巡隊找到，媽媽等待你有消息。」

吳姓男大生跟3名潛水教練、3名潛水客4日下午從碧砂漁港搭船出發，到象鼻岩外海離岸約0.4海浬處潛水，但傍晚1女5男上岸後，卻發現少了1人，幾人面面相覤，又遍尋不著吳姓男大生，這才趕緊打電話報案。

▲1女6男象鼻岩海域潛水，上岸後發現少了1個人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警消第一時間展開搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消、海巡獲報後，把握黃金救援時間，除了通知漁業電台廣播協尋，也展開海陸空搜索，持續到5日仍出動空勤直升機及潛水員在水上、水下搜尋，但隨著時間一點一滴過去，至今尚未傳出好消息。

吳姓男大生家屬心急如焚，從台北趕抵現場焦急等待。期間母親捻香望向大海，聲聲呼喚，「你如果有消息，就快回來，快回來讓海巡隊找到，媽媽等待你有消息！海上的孤魂野鬼，請你放我兒子回來，不要抓走他，放他回家，拜託！」

▲▼家屬、潛客及教練一行人都望海捻香，祈求吳男盡快平安歸來。（圖／東森新聞）

帶隊教練古雲傑指出，當時7人下水時，「我們有兩顆浮球，兩顆浮球都放在20米的礁頂上面，沿著繩子上下。」但家屬對照吳姓男大生失聯的時間點，質疑一行人沒有在第一時間報案。

吳男哥哥表示，潛水互有潛伴，既然有教練帶隊，為什麼一群人浮上水面發現有人失蹤，卻沒第一時間報案？「（聽說）吳小姐她看到我弟弟下水，可是約1分鐘後發現不對，他們好像有去尋找，可是不知道有沒有下水，他們卻6個人上船，也上了岸才發現（我弟弟）不在，這有點離譜。」

▲吳男哥哥當面向領隊教練提出質疑，希望還原當時狀況。（圖／東森新聞）

▲教練古雲傑。（圖／東森新聞）

教練古雲傑試圖還原狀況，「我那時候在水下，一出水的時候，就聽到旁邊的同行潛伴說『這也潛太久了，還沒有出水』，然後我們就開始找，在場所有的人開始下潛做尋找。」他強調，「這次的行程我們沒有收費。」

據了解，20歲吳男就讀虎尾科大四年級，在家中排行第二，從臉書上能夠看出他非常熱愛潛水，不料這次自由潛水竟沒有上岸。現在家屬不放棄任何一線希望，將持續搜索，盼吳男趕緊平安返家。

▼從臉書上可以看出，吳姓男大生熱愛潛水活動。（圖／翻攝自臉書／東森新聞，下同）