飆速奪3命！謝亞軒「自首減刑」判13年　父心疼：他又不是故意的

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名男子謝亞軒及友人黃佑呈2018年10月時在南京東路追車狂飆，但謝亞軒的車卻突然失控撞上一旁的騎樓，導致3人身亡。台北地院審理後，認為謝自首符合減刑要件，依妨害公眾往來致死罪判刑13年，而黃男也被判11年有期徒刑。對此，謝亞軒的父親表示，兒子不是故意的，這判決實在太重。

謝亞軒和黃佑呈兩人2018年10月11日晚間5時，不顧尖峰下班時間一路狂飆，從台北健康路前後競速到南京東路，無視路段限速50公里，一路以時速80公里狂飆；最後，黃鑽入公車專用道再切出，後面的謝亞軒切換時卻失控，直接撞入騎樓，將一名大樓保全、從事資源回收的夫婦等3人撞死。

▲謝亞軒與友人飆車，奪走3條人命。（圖／資料照）



▲死者家屬無法接受謝亞軒家人提出的和解條件。（圖／東森新聞）



法官認為，謝亞軒只認過失致死罪，否認妨害公眾往來安全致死罪，最大的原因就是前者最重判兩年以下有期徒刑，後者最重可處無期徒刑；審理後認為，謝亞軒和黃佑呈皆無悔意，但謝自首符合減刑要件，這才依妨害公眾往來致死罪判刑13年，黃男也被判11年有期徒刑。全案可上訴。

據《TVBS》報導，謝亞軒的爸爸認為判太重，「當然會啊他又不是故意的，而且車子本身就有問題，被害人叫弟弟嗑3個響頭，他也嗑了，問題他就沒有錢賠啊，沒有錢怎麼辦呢？」

本案謝亞軒還未與被害人家屬和解，由於謝母提出每位死者賠償50萬元，共計150萬，讓對方難以接受；謝父也為了謝亞軒之前的傷害案件賠出112萬元，甚至連房產都被扣押，無法再為兒子負擔，至於之後的賠償事宜，恐怕得由謝亞軒獨自承擔。

▼謝亞軒被判13年有期徒刑，家屬研議要上訴。（圖／東森新聞）

