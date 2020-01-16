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男大生過年不能回家心好酸　暖媽寄超精緻「包餃子套餐」慰兒

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▲瀋陽男大生收到母親寄來的「包餃子套餐」。（圖／翻攝自微博／瀋陽地鐵第一時間）

▲瀋陽男大生收到母親寄來的「包餃子套餐」。（圖／翻攝自微博／瀋陽地鐵第一時間）

記者馬叔安／綜合報導

一名在遼寧瀋陽的男大生由於實習無法回家過年，日前收到了母親寄來的全組「包餃子套餐」，三鮮餡、三色麵團、擀麵杖等材料和工具一應俱全，甚至還有媽媽一張親筆的《包餃子教程》，精巧的收納和溫暖的親情迅速走紅網路。男大生表示，媽媽希望他叫上同樣在外過年的同學一起包餃子，也就不覺得孤單了。

▲瀋陽男大生收到母親寄來的「包餃子套餐」。（圖／翻攝自微博／瀋陽地鐵第一時間）

▲瀋陽男大生收到母親寄來的「包餃子套餐」。（圖／翻攝自微博／瀋陽地鐵第一時間）

《瀋陽地鐵報》微博《瀋陽地鐵第一時間 》報導，男大生母親寄來的這份「包餃子套餐」花了一共665.7元人民幣（約新台幣2800元），在媽媽手寫的教程裡寫道，「兒子：驚不驚喜，意不意外！媽媽給你準備的都是半成品，餡的鹹淡都調好了，麵劑子也給你分好，剩下的就看你了。」

▲瀋陽男大生收到母親寄來的「包餃子套餐」。（圖／翻攝自微博／瀋陽地鐵第一時間）

▲男大生母親親手寫的「包餃子教程」。（圖／翻攝自微博／瀋陽地鐵第一時間）

男大生表示，「今年我剛找到一份實習工作，因為要值班，第一次沒辦法回家過年。最近正是春運返鄉高峰，總能看到同學們拖著行李箱趕去車站、機場，自己有點心酸。」

他說，收到老媽這份「包餃子套餐」後，雖然不知如何上手，「但是心裡特別感動！我決定滿足老媽的儀式感，先包好餃子速凍起來，等過年那天下班後，就能直接吃上熱乎的了。」

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