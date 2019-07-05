確定單挑館長！練喻軒嗆「互罵後來打」：團隊溝通好了…來台時間曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸拳王練喻軒向館長陳之漢發出戰帖後，兩人透過發文你來我往的互嗆，引起網友極度關注。練喻軒表示，他現在在泰國度假，目前雙方的團隊已私下溝通好，只要等簽證下來就可以來台與館長對打。

▲大陸拳王練喻軒將單挑館長。（圖／取自飆捍臉書／壁虎youtube）



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「你只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，你就贏了」，練喻軒1日晚間在臉書嗆聲，要以73公斤的身形去對上115公斤的館長，引起網友關注；雙方也因此在網路上互相嗆聲，館長更開出1000萬美金的天價，最後也決定不收錢，「想一想也好久沒有打比賽了，打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收」。

據《東森新聞》報導，練喻軒表示，他和館長都擔心這場交流賽會扯上政治，此次會拍攝影片罵他主要是因為「因為他罵大陸人，我也罵他，罵都罵過了，打就好囉」，也正在申辦簽證，決定來台應戰。

練喻軒說，他預計月底前就會來台，但主要還是看簽證能否下來，「不給我簽證的話，我怎麼搞啊？簽證下不來的話，我怎麼進去啊？我要不要偷渡過去啊？」

此外，面對館長曾開出的1000萬美金開戰費，練喻軒表示，他付不出來這筆鉅額，「如果要1000萬美金的話，我沒錢啊，開玩笑」，也認為館長之前開價只是開玩笑，「我希望是在台灣跟他打，其他的東西首先要等簽證下來之後再說，我們雙方團隊已經溝通過了、溝通就好囉」。